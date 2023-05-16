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В Искитиме похоронили бойца батальона «Вега» Сергея Гордеева

16 мая 2023, 13:46
Фото: Официальный паблик администрации города Искитима «ВКонтакте»
Мужчине было 42 года

В Искитиме похоронили бойца батальона «Вега» Сергея Гордеева

В Искитиме простились с местным жителем Сергеем Гордеевым. Мужчина погиб в зоне СВО.
«7 мая 2023 года в зоне специальной военной операции при исполнении боевого задания погиб наш земляк – искитимец, командир минометного расчета, гвардии младший сержант Сергей Гордеев», - сообщается в официальном паблике администрации города Искитима в социальной сети «ВКонтакте».

Сергей Гордеев родился 17 декабря 1980 года в Искитиме. После окончания школы поступил в железнодорожный техникум. Затем служил в спецназе и принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской республики. Также с тринадцати лет занимался спортом и был кандидатом в мастера спорта по боксу.

В ноябре 2022 года мужчина стал участником батальона «Вега». Причины и обстоятельства гибели военнослужащего не сообщаются. Сергей Гордеев посмертно награжден Орденом Мужества.

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#Спецоперация#Искитим#Александр Ляхов#Зона СВО#Участник СВО#Погиб
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