В Искитиме похоронили бойца батальона «Вега» Сергея Гордеева

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
«7 мая 2023 года в зоне специальной военной операции при исполнении боевого задания погиб наш земляк – искитимец, командир минометного расчета, гвардии младший сержант Сергей Гордеев», - сообщается в официальном паблике администрации города Искитима в социальной сети «ВКонтакте».
Сергей Гордеев родился 17 декабря 1980 года в Искитиме. После окончания школы поступил в железнодорожный техникум. Затем служил в спецназе и принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской республики. Также с тринадцати лет занимался спортом и был кандидатом в мастера спорта по боксу.
В ноябре 2022 года мужчина стал участником батальона «Вега». Причины и обстоятельства гибели военнослужащего не сообщаются. Сергей Гордеев посмертно награжден Орденом Мужества.