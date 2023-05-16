В Искитиме похоронили бойца батальона «Вега» Сергея Гордеева

Сергей Гордеев родился 17 декабря 1980 года в Искитиме. После окончания школы поступил в железнодорожный техникум. Затем служил в спецназе и принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской республики. Также с тринадцати лет занимался спортом и был кандидатом в мастера спорта по боксу.