Новосибирских бойцов отряда «Вега» наградили медалями в зоне СВО

Posted Сегодня, 03:10
Published Сегодня, 03:10
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Updated Сегодня, 03:12
Об этом событии «Царьграду» рассказал командир подразделения Андрей Панфёров. Он не упомянул имена бойцов, которые получили эту высокую государственную награду.
Отметим, медаль «За отвагу» вручается людям за проявленное мужество и отвагу в сражениях и при выполнении специальных заданий для обеспечения государственной безопасности и защиты прав граждан в условиях, связанных с риском для жизни. Такую награду уже получали десятки новосибирцев, участвующих в спецоперации.
Напомним, ранее медаль вручили уроженцу Новосибирска, который спас детей во время бомбежки на СВО.