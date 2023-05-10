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Новосибирских бойцов отряда «Вега» наградили медалями в зоне СВО

10 мая 2023, 03:10
Фото: 1MI
Бойцов отряда "Вега" наградили медалями
Медалями «За отвагу» перед Днем Победы были награждены солдаты из Новосибирской области, находящиеся в зоне СВО в составе добровольческого батальона «Вега». Имена героев не раскрыли.

Об этом событии «Царьграду» рассказал командир подразделения Андрей Панфёров. Он не упомянул имена бойцов, которые получили эту высокую государственную награду.

Отметим, медаль «За отвагу» вручается людям за проявленное мужество и отвагу в сражениях и при выполнении специальных заданий для обеспечения государственной безопасности и защиты прав граждан в условиях, связанных с риском для жизни. Такую награду уже получали десятки новосибирцев, участвующих в спецоперации.

Новосибирца наградили медалью за спасение детей во время бомбежки на СВО
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Напомним, ранее медаль вручили уроженцу Новосибирска, который спас детей во время бомбежки на СВО.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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