Новосибирских бойцов отряда «Вега» наградили медалями в зоне СВО

Отметим, медаль «За отвагу» вручается людям за проявленное мужество и отвагу в сражениях и при выполнении специальных заданий для обеспечения государственной безопасности и защиты прав граждан в условиях, связанных с риском для жизни. Такую награду уже получали десятки новосибирцев, участвующих в спецоперации.