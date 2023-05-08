Известно в отряде о налете беспилотников на Кремль, о найденном на заводе им. Чкалова дроне с видеокамерой и о теракте, в котором пострадал Захар Прилепин, все эти ситуации в очередной раз подтверждают все вышесказанное. По мнению командира — это диверсии, которые происходят практически в тылу, все это носит характер удара в спину и к этому нужно быть готовыми.