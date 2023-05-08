Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
По словам Андрея Панфёрова добровольческий отряд «Вега» недавно получил статус гвардейского. Бойцы батальона находятся в зоне СВО уже полгода. За это время случалось разное, но последний раз, выходя на связь, командир отряда сообщал, что потерь и ранений нет. 7 мая в интервью изданию «Царьград» он поделился, что есть тяжело раненные.
Как сообщил Андрей Панфёров буквально утром 7 мая его отряд отразил наступление вражеских войск. Требуется содействие правительства и Минздрава Новосибирской области в эвакуации тяжело раненого военнослужащего, получившего ранения обеих ног.
На линии соприкосновения военнослужащие уже несколько дней отслеживают перемещения западной военной техники из Америки, Германии, США, Польши, Великобритании — «мы имеем дело с европейским фашизмом», подводит итог Андрей Панфёров.
Известно в отряде о налете беспилотников на Кремль, о найденном на заводе им. Чкалова дроне с видеокамерой и о теракте, в котором пострадал Захар Прилепин, все эти ситуации в очередной раз подтверждают все вышесказанное. По мнению командира — это диверсии, которые происходят практически в тылу, все это носит характер удара в спину и к этому нужно быть готовыми.
Рассказал Панфёров и об отпусках, в которые уже начали периодически уезжать военнослужащие из отряда, но сам он и его ближайшие заместители в отпуск пока не планируют. День Победы в отряде отметят вручениями медали Суворова и медали «За отвагу». На данный момент 60 человек в отряде представлены к военным и государственным наградам.
Андрей Панферов ранее рассказывал, что местные жители, с которым им приходилось контактировать в зоне СВО, относятся к военнослужащим хорошо.