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Командир отряда «Вега» из Новосибирска Андрей Панфёров рассказал о ранениях бойцов

8 мая 2023, 11:33
Фото: 1MI
Накануне 9 мая Андрей Панфёров рассказал, как обстоят дела в отряде "Вега".
Андрей Панфёров, командир добровольческого отряда «Вега» в беседе с изданием «Царьград» рассказал как обстоят дела у военнослужащих отряда, о полученных тяжелых ранениях, праздновании Дня Победы и спецоперации.

По словам Андрея Панфёрова добровольческий отряд «Вега» недавно получил статус гвардейского. Бойцы батальона находятся в зоне СВО уже полгода. За это время случалось разное, но последний раз, выходя на связь, командир отряда сообщал, что потерь и ранений нет. 7 мая в интервью изданию «Царьград» он поделился, что есть тяжело раненные.

Как сообщил Андрей Панфёров буквально утром 7 мая его отряд отразил наступление вражеских войск. Требуется содействие правительства и Минздрава Новосибирской области в эвакуации тяжело раненого военнослужащего, получившего ранения обеих ног.

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На линии соприкосновения военнослужащие уже несколько дней отслеживают перемещения западной военной техники из Америки, Германии, США, Польши, Великобритании — «мы имеем дело с европейским фашизмом», подводит итог Андрей Панфёров.

Известно в отряде о налете беспилотников на Кремль, о найденном на заводе им. Чкалова дроне с видеокамерой и о теракте, в котором пострадал Захар Прилепин, все эти ситуации в очередной раз подтверждают все вышесказанное. По мнению командира — это диверсии, которые происходят практически в тылу, все это носит характер удара в спину и к этому нужно быть готовыми.

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Рассказал Панфёров и об отпусках, в которые уже начали периодически уезжать военнослужащие из отряда, но сам он и его ближайшие заместители в отпуск пока не планируют. День Победы в отряде отметят вручениями медали Суворова и медали «За отвагу». На данный момент 60 человек в отряде представлены к военным и государственным наградам.

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Андрей Панферов ранее рассказывал, что местные жители, с которым им приходилось контактировать в зоне СВО, относятся к военнослужащим хорошо.

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