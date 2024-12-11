Под Новосибирском убившего жену на глазах у детей инвалида признали вменяемым

Posted 11 декабря, 02:18
Published 11 декабря, 02:18
Modified 11 декабря, 02:20
Updated 11 декабря, 02:20
Все случилось весной 2024 года в селе Ярково. В тот день была жестоко убита мать пятерых детей. Предполагается, что сделал это ее муж-инвалид. Познакомились влюбленные 12 лет назад. У жениха не было ноги.
Пара расписалась, в их браке появилось трое детей (у женщины было еще двое детей до замужества). На жизнь супруги никогда не жаловались. Как рассказал брат убитой, женщина тянула все хозяйство на себе с детьми, а ее муж был ленивый. В один момент он решил купить дом вблизи Омска. Они переехали туда, но мать мечтала вернуться домой, о чем и сказала своим родным, которые ее тут же перевезли.
Мужчина несколько раз приезжал и уговаривал вернуться в новый дом, на что она категорически отвечала отказом. Однажды он приехал к ней наряженный и с цветком орхидеи, как на первом свидании. Он набросился с ножом на сибирячку прямо на глазах у детей. Вырваться ей не удалось. На помощь пришли ее родные из соседних домов, но было уже поздно.
Как показала экспертиза, инвалид был полностью вменяемым и осознавал все свои действия, пишет КП-Новосибирск. Нашли его у реки, когда тот пытался покончить с собой. Сейчас он арестован.