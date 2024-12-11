Под Новосибирском убившего жену на глазах у детей инвалида признали вменяемым

Пара расписалась, в их браке появилось трое детей (у женщины было еще двое детей до замужества). На жизнь супруги никогда не жаловались. Как рассказал брат убитой, женщина тянула все хозяйство на себе с детьми, а ее муж был ленивый. В один момент он решил купить дом вблизи Омска. Они переехали туда, но мать мечтала вернуться домой, о чем и сказала своим родным, которые ее тут же перевезли.