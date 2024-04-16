16-летняя мошенница обманула пенсионеров по телефону на 200 тысяч рублей. Что ее ждет

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
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Updated Сегодня, 03:40
16-летняя девушка решила подзаработать и стала телефонной мошенницей. Действовала она довольно успешно и успела выманить у пенсионеров 200 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в отношении девушки возбудили уголовное дело, его будет рассматривать суд.
Инцидент произошел в Колыванском районе. Несовершеннолетнюю обвиняют в мошенничестве со значительным ущербом и покушении на аналогичное преступление. Максимальное наказание — до 5 лет лишения свободы.