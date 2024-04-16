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Posted Сегодня, 03:38

Published Сегодня, 03:38

Modified Сегодня, 03:40

Updated Сегодня, 03:40

В Новосибирске 16-летняя мошенница наживалась на доверчивых пенсионерах

16-летняя мошенница обманула пенсионеров по телефону на 200 тысяч рублей. Что ее ждет

16 апреля 2024, 03:38
Фото: Изображение Midjourney

В Новосибирске 16-летняя мошенница наживалась на доверчивых пенсионерах

Несовершеннолетнюю обвиняют в мошенничестве со значительным ущербом. Максимальное наказание — до 5 лет лишения свободы.

16-летняя девушка решила подзаработать и стала телефонной мошенницей. Действовала она довольно успешно и успела выманить у пенсионеров 200 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в отношении девушки возбудили уголовное дело, его будет рассматривать суд.

Инцидент произошел в Колыванском районе. Несовершеннолетнюю обвиняют в мошенничестве со значительным ущербом и покушении на аналогичное преступление. Максимальное наказание — до 5 лет лишения свободы.

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#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#Суд#Мошенничество#Уголовное дело#Прокуратура#Несовершеннолетняя
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