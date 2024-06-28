Доллар упадет в два раза? Прогноз экспертов об обвале валюты

С другой стороны, стратегия приобретения долларов после временного снижения курса может оказаться выгодной, особенно если мы говорим о перспективах на долгосрочную перспективу или если есть планы по использованию валюты, например, для путешествий. Этот подход позволяет использовать временные колебания рынка и купить валюту по более низкой цене, что впоследствии может привести к экономии денег.