Новосибирский министр отреагировал на жалобы родителей о поборах

Кроме того, если родители или обучающиеся сами инициируют дополнительные занятия, например, в вечернее время, такие уроки также могут быть платными. По словам Ахапова в разговоре с Сиб.фм, данная практика применяется во всех спортивных школах области, которые, как он отметил, сегодня полностью соответствуют федеральным стандартам подготовки.