atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 17 декабря, 12:06

Published 17 декабря, 12:06

Modified 17 декабря, 12:08

Updated 17 декабря, 12:08

Деньги и паспорт

Новосибирский министр отреагировал на жалобы родителей о поборах

17 декабря 2024, 12:06
Фото: 1MI. Деньги и паспорт
Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов прокомментировал жалобы родителей, которые рассказывают о поборах в спортивных учреждениях. Он разъяснил, в каких случаях спортивные школы имеют право взимать плату за обучение и какие гарантии должны предоставляться родителям.

По словам министра, все занятия в бюджетных спортивных учреждениях региона, работающих по федеральным стандартам спортивной подготовки, являются бесплатными. Однако существует ряд условий, при которых учреждения могут вводить плату. Одним из таких случаев является недостаток бюджетных мест. Когда количество бесплатных мест в группе ограничено, школы могут предложить родителям зачислить детей на платной основе, обычно для начинающих спортсменов.

Кроме того, если родители или обучающиеся сами инициируют дополнительные занятия, например, в вечернее время, такие уроки также могут быть платными. По словам Ахапова в разговоре с Сиб.фм, данная практика применяется во всех спортивных школах области, которые, как он отметил, сегодня полностью соответствуют федеральным стандартам подготовки.

Кроме того, министр подчеркнул, что частные спортивные школы, в отличие от государственных, естественно, требуют оплаты за обучение. В таких случаях родителям важно понимать, что за их деньги должны быть предоставлены качественные услуги по спортивной подготовке.

Этот комментарий стал ответом на растущее беспокойство родителей, которые столкнулись с дополнительными затратами на спорт в государственных учреждениях. Ахапов уверил, что власти региона будут продолжать внимательно следить за ситуацией и контролировать деятельность как государственных, так и частных спортивных школ.

К делу о поборах в новосибирской школе подключилась прокуратура
Узнать подробнее
Читайте также:
В поборах и буллинге обвинили учителя первоклассников в НовосибирскеРодители пожаловались на поборы в школах НовосибирскаРодители детей-пловцов заявили о незаконных поборах на соревнования в Новосибирске
#Алина Гурицкая#Спорт#Новосибирск#Родители#Министр#Жалобы#Поборы#Обучение#Физическая культура
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика