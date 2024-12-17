Новосибирский министр отреагировал на жалобы родителей о поборах

Posted 17 декабря, 12:06
Published 17 декабря, 12:06
Modified 17 декабря, 12:08
Updated 17 декабря, 12:08
По словам министра, все занятия в бюджетных спортивных учреждениях региона, работающих по федеральным стандартам спортивной подготовки, являются бесплатными. Однако существует ряд условий, при которых учреждения могут вводить плату. Одним из таких случаев является недостаток бюджетных мест. Когда количество бесплатных мест в группе ограничено, школы могут предложить родителям зачислить детей на платной основе, обычно для начинающих спортсменов.
Кроме того, если родители или обучающиеся сами инициируют дополнительные занятия, например, в вечернее время, такие уроки также могут быть платными. По словам Ахапова в разговоре с Сиб.фм, данная практика применяется во всех спортивных школах области, которые, как он отметил, сегодня полностью соответствуют федеральным стандартам подготовки.
Кроме того, министр подчеркнул, что частные спортивные школы, в отличие от государственных, естественно, требуют оплаты за обучение. В таких случаях родителям важно понимать, что за их деньги должны быть предоставлены качественные услуги по спортивной подготовке.
Этот комментарий стал ответом на растущее беспокойство родителей, которые столкнулись с дополнительными затратами на спорт в государственных учреждениях. Ахапов уверил, что власти региона будут продолжать внимательно следить за ситуацией и контролировать деятельность как государственных, так и частных спортивных школ.