Родители детей-плавцов заявили о незаконных поборах на соревнования в Новосибирске

В начале 2023 года родители детей из спортивной группы, которая относится к ГАУ «СШОР водных видов спорта», начали задавать вопросы и требовали предоставить отчётные квитанции. По их подсчётам, на декабрьские областные соревнования 2022 года было собрано около 1,3 млн рублей.