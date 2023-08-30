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Высокие поборы возмутили новосибирцев

Родители детей-плавцов заявили о незаконных поборах на соревнования в Новосибирске

30 августа 2023, 07:01
Фото: 1MI
Высокие поборы возмутили новосибирцев
Родители детей-пловцов в Новосибирске возмутились поборами на соревнования: они требуют отчетности о расходовании собранных средств.
По словам одной из матерей спортсменок: «Соревнования являются неотъемлемой частью обучения. Чтобы продолжить заниматься плаванием в следующем году, нужно выполнить определённые нормативы. Количество соревнований у нас достаточно большое, от 8 до 10 в год. И все они платные. В каждом положении указано, что участником может стать только тот спортсмен, который заплатил стартовый взнос». Эту информацию сообщает «Сиб.фм».

В начале 2023 года родители детей из спортивной группы, которая относится к ГАУ «СШОР водных видов спорта», начали задавать вопросы и требовали предоставить отчётные квитанции. По их подсчётам, на декабрьские областные соревнования 2022 года было собрано около 1,3 млн рублей.

Один из дедушек воспитанниц рассказал: «Мы стали задавать неудобные вопросы — в итоге нашего тренера Елизавету Ческидову уволили, а группу 1 марта расформировали. Нас отправили к тренеру Федосову в бассейн „Нептун”“.

Инициативная группа так и не получила чёткого ответа о том, куда ушли собранные на соревнования деньги. Пока прокуратура Новосибирской области не выявила нарушений.

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