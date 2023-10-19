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Родители пожаловались на поборы в школах Новосибирска

Родители пожаловались на поборы в школах Новосибирска

19 октября 2023, 09:12
Фото: 1MI
Жители Новосибирска жалуются на поборы в школах, где родители вынуждены сдавать деньги на различные нужды учебных заведений и классов, что делает образование фактически платным по мнению родителей.

Родители постоянно платят деньги в фонды учебных заведений и классов, на приобретение подарков и подготовку к осенним каникулам. 41-летняя Анна С. рассказала о проблеме «BFM-Новосибирск».

Ее сын только что начал учиться в первом классе. Со слов женщины, она потратила около 70 тысяч рублей на его подготовку к школе. За первую четверть родителям уже пришлось заплатить 14 тысяч.

«До конца октября все родители должны сдать деньги в фонд школы — восемь тысяч рублей. В кассу класса уже сдали по три тысячи рублей. Плюс мы еженедельно сдаём от 300 до 500 рублей то на театр, то на экскурсию, то на „Русский медвежонок“ и другие конкурсы», — поделилась женщина.

Другие родители согласны с мнением Анны. За первую четверть учебного года они потратили около 15 тысяч. Представители регионального Министерства образования и профильного департамента мэрии уточнили, что пожертвования взрослых являются добровольными. Однако родители не соглашаются с таким подходом.

«У нас нет бесплатного образования. Это миф. Образование в наших школах давно и безнадежно платное. Мы постоянно сдаем на подарки учителям, на пособия, на ремонт мебели, на оформление класса к празднику», — сказала мама Элла Н.

Такие затраты стали нормой, но неясно, кто виноват в этом — учебные заведения или родительское сообщество.

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#Общество#Образование#Новосибирск#Эмилия Губарева#Поборы#Класс
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