Родители пожаловались на поборы в школах Новосибирска

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Родители постоянно платят деньги в фонды учебных заведений и классов, на приобретение подарков и подготовку к осенним каникулам. 41-летняя Анна С. рассказала о проблеме «BFM-Новосибирск».
Ее сын только что начал учиться в первом классе. Со слов женщины, она потратила около 70 тысяч рублей на его подготовку к школе. За первую четверть родителям уже пришлось заплатить 14 тысяч.
«До конца октября все родители должны сдать деньги в фонд школы — восемь тысяч рублей. В кассу класса уже сдали по три тысячи рублей. Плюс мы еженедельно сдаём от 300 до 500 рублей то на театр, то на экскурсию, то на „Русский медвежонок“ и другие конкурсы», — поделилась женщина.
Другие родители согласны с мнением Анны. За первую четверть учебного года они потратили около 15 тысяч. Представители регионального Министерства образования и профильного департамента мэрии уточнили, что пожертвования взрослых являются добровольными. Однако родители не соглашаются с таким подходом.
«У нас нет бесплатного образования. Это миф. Образование в наших школах давно и безнадежно платное. Мы постоянно сдаем на подарки учителям, на пособия, на ремонт мебели, на оформление класса к празднику», — сказала мама Элла Н.
Такие затраты стали нормой, но неясно, кто виноват в этом — учебные заведения или родительское сообщество.