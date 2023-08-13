В Новосибирске назван самый популярный возраст для женитьбы

Установлено, что оптимальным возрастом для вступления в брак является 25 лет для мужчин и 24-25 лет для женщин. В прошлом году 82% детей были рождены у девушек, также относящихся к молодежи. Большинство первых детей появляются у женщин в возрасте 25-29 лет.