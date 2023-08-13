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Posted Сегодня, 11:54

Published Сегодня, 11:54

Modified Сегодня, 11:56

Updated Сегодня, 11:56

Новосибирцы женятся в 25

В Новосибирске назван самый популярный возраст для женитьбы

13 августа 2023, 11:54
Фото: Midjourney
Новосибирцы женятся в 25

Жители Новосибирска предпочитают жениться в 25 лет

Большинство жителей Новосибирска предпочитают вступать в брак в возрасте 25 лет. Для многих из них важно создать семью до достижения 35-летнего возраста.

По данным Новосибирскстата, в прошлом году 70% невест и 66% женихов, зарегистрировавших свои отношения, были представителями молодежи.

Установлено, что оптимальным возрастом для вступления в брак является 25 лет для мужчин и 24-25 лет для женщин. В прошлом году 82% детей были рождены у девушек, также относящихся к молодежи. Большинство первых детей появляются у женщин в возрасте 25-29 лет.

Напомним, ранее отдел ЗАГСа Новосибирской области опубликовал список самых редких и популярных имен для новорожденных детей. Среди редких мужских имен были Аарон-Павел, Адемола-Владимир, среди самых редких и необычных имен для девочек стали Анна-Моника, Аполлинария, Бронислава.

ЗАГС назвал ТОП самых редких и популярных имен для детей в Новосибирской области
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#Эмилия Губарева#Брак#Молодёжь#Дети#Новосибирск#Общество#Свадьба#Новосибирскстат
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