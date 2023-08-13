В Новосибирске назван самый популярный возраст для женитьбы

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
По данным Новосибирскстата, в прошлом году 70% невест и 66% женихов, зарегистрировавших свои отношения, были представителями молодежи.
Установлено, что оптимальным возрастом для вступления в брак является 25 лет для мужчин и 24-25 лет для женщин. В прошлом году 82% детей были рождены у девушек, также относящихся к молодежи. Большинство первых детей появляются у женщин в возрасте 25-29 лет.
Напомним, ранее отдел ЗАГСа Новосибирской области опубликовал список самых редких и популярных имен для новорожденных детей. Среди редких мужских имен были Аарон-Павел, Адемола-Владимир, среди самых редких и необычных имен для девочек стали Анна-Моника, Аполлинария, Бронислава.