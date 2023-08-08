Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Среди мужских имен наиболее популярными являются Михаил, Александр, Дмитрий, Артём, Иван, Матвей, Максим, Роман, Лев и Мирон. А среди женских имен — Мария, Анна, София, Виктория, Алиса, Ева, Мирослава, Варвара, Дарья и Полина. Об этом сообщается на сайте правительства НСО.
Также новорожденных называли и редкими именами. Среди мальчиков это были такие имена, как Адонис, Амадей, Данис, Демир, Елизар, Ермолай, Лаврентий, Миколас, Миран и Нео. А среди девочек — Азелия, Айя-София, Амелия-Мария, Аяна, Венера, Лукерья, Златослава, Мирония, Матильда и Феврония.
Напомним, что в июле мы уже рассказывали о ТОПе самых редких и популярных имен для детей назвал новосибирский ЗАГС. Например, среди редких имен были Аарон-Павел, Данислав, Космос, Лукьян, Руши-Владислав для мальчиков и Анна-Моника, Бронислава, Вельмира, Добромира, Златослава для девочек.