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ЗАГС назвал ТОП самых редких и популярных имен для детей в Новосибирской области

8 августа 2023, 09:20
Фото: 1MI
Детей чаще называют редкими именами

В Новосибирской области ЗАГС назвал самые редкие и популярные имена для детей

ЗАГС по Новосибирской области опубликовал статистику женских и мужских имен в июле 2023. Детей называли как популярными, так и редкими именами.

Среди мужских имен наиболее популярными являются Михаил, Александр, Дмитрий, Артём, Иван, Матвей, Максим, Роман, Лев и Мирон. А среди женских имен — Мария, Анна, София, Виктория, Алиса, Ева, Мирослава, Варвара, Дарья и Полина. Об этом сообщается на сайте правительства НСО.

Также новорожденных называли и редкими именами. Среди мальчиков это были такие имена, как Адонис, Амадей, Данис, Демир, Елизар, Ермолай, Лаврентий, Миколас, Миран и Нео. А среди девочек — Азелия, Айя-София, Амелия-Мария, Аяна, Венера, Лукерья, Златослава, Мирония, Матильда и Феврония.

Напомним, что в июле мы уже рассказывали о ТОПе самых редких и популярных имен для детей назвал новосибирский ЗАГС. Например, среди редких имен были Аарон-Павел, Данислав, Космос, Лукьян, Руши-Владислав для мальчиков и Анна-Моника, Бронислава, Вельмира, Добромира, Златослава для девочек.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Общество#Город#Дети#Имена#Загс
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