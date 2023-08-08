Напомним, что в июле мы уже рассказывали о ТОПе самых редких и популярных имен для детей назвал новосибирский ЗАГС. Например, среди редких имен были Аарон-Павел, Данислав, Космос, Лукьян, Руши-Владислав для мальчиков и Анна-Моника, Бронислава, Вельмира, Добромира, Златослава для девочек.