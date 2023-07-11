atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:13

Published Сегодня, 03:13

Modified Сегодня, 03:19

Updated Сегодня, 03:19

Изображение материала

ТОП самых редких и популярных имен для детей назвал новосибирский ЗАГС

11 июля 2023, 03:13
Фото: 1MI
Самыми популярными именами для девочек стали София и Ева
ЗАГС Новосибирской области озвучил самые редкие имена для детей, среди которых Аарон-Павел, Данислав, Космос, Лукьян, Руши-Владислав для мальчиков и Анна-Моника, Бронислава, Вельмира, Добромира, Златослава для девочек.

В отделе ЗАГС Новосибирской области рассказали о самых популярных и необычных именах, которые давали детям за последние полгода. Всего было зарегистрировано 12 797 новорожденных.

Среди мальчиков наиболее часто выбирали имя Артем (282 раза), Михаил (280), Александр (268), Иван и Роман (по 196 случаев). А вот редкими и необычными именами стали Аарон-Павел, Адемола-Владимир, Властислав, Гор, Данислав, Добрыня, Космос, Лукьян, Лютобор, Мефодий, Радомир и Руши-Владислав.

Что касается девочек, то самыми популярными именами стали София (270 записей), Ева (235), Виктория (213), Варвара (198) и Анна (172). Но среди необычных и редких имен есть такие как Анна-Моника, Аполлинария, Бронислава, Вельмира, Весняна, Владислава, Дивора, Добромира, Елизавета-Слада, Жозефина Катрин, Златослава и Милорада.

Напомним, что в Новосибирске четвероклассница 11-ти лет родила малыша. Она стала самой молодой мамой.

Назван возраст самой юной мамы в Новосибирской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Конверт вскрывала Кикина: мэр Локоть отказался менять имена медвежатам после скандалаНазвали младенцев как знаменитостей: ТОП самых популярных имен детей в Новосибирске
#Эмилия Губарева#Загс#Имена#Общество#Город#Дети#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Умер вор в законе Антип: чем известен криминальный авторитет из Новосибирска
Вчера, 10:02
Аномальное лето-2023: что происходит с погодой и чего ждать дальше
Вчера, 09:55
Апокалипсис: туристка из Новосибирска рассказала о страшных последствиях ливня в Сочи
Сегодня, 01:21
Мама-малолетка: в Новосибирске четвероклассница родила ребенка в 11 лет
Сегодня, 04:46
В Новосибирске учителя школы № 82 массово уволились — в чем причина
Сегодня, 02:20
Рейтинг школ Новосибирска по итогам ЕГЭ-2023 — где больше всего 100-балльников
Сегодня, 05:58