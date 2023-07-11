ТОП самых редких и популярных имен для детей назвал новосибирский ЗАГС

Posted Сегодня, 03:13
Published Сегодня, 03:13
Modified Сегодня, 03:19
Updated Сегодня, 03:19
В отделе ЗАГС Новосибирской области рассказали о самых популярных и необычных именах, которые давали детям за последние полгода. Всего было зарегистрировано 12 797 новорожденных.
Среди мальчиков наиболее часто выбирали имя Артем (282 раза), Михаил (280), Александр (268), Иван и Роман (по 196 случаев). А вот редкими и необычными именами стали Аарон-Павел, Адемола-Владимир, Властислав, Гор, Данислав, Добрыня, Космос, Лукьян, Лютобор, Мефодий, Радомир и Руши-Владислав.
Что касается девочек, то самыми популярными именами стали София (270 записей), Ева (235), Виктория (213), Варвара (198) и Анна (172). Но среди необычных и редких имен есть такие как Анна-Моника, Аполлинария, Бронислава, Вельмира, Весняна, Владислава, Дивора, Добромира, Елизавета-Слада, Жозефина Катрин, Златослава и Милорада.
Напомним, что в Новосибирске четвероклассница 11-ти лет родила малыша. Она стала самой молодой мамой.