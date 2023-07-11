ТОП самых редких и популярных имен для детей назвал новосибирский ЗАГС

Среди мальчиков наиболее часто выбирали имя Артем (282 раза), Михаил (280), Александр (268), Иван и Роман (по 196 случаев). А вот редкими и необычными именами стали Аарон-Павел, Адемола-Владимир, Властислав, Гор, Данислав, Добрыня, Космос, Лукьян, Лютобор, Мефодий, Радомир и Руши-Владислав.