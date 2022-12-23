Как уточнили в ЗАГСе, самая энергетически сильная дата – это 23.02.2023. Именно у нее есть все шансы стать главной свадебной датой 2023 года.
На весну у молодоженов выпало 5 красивых дат: 02.03.2023, 03.03.2023, 23.03.2023, 05.05.2023, 23.05.2023.
Летом привлекательные даты следующие: 23.06.2023, 07.07.2023 и 23.08.2023. Неплохая дата и 08.07.2023 — это День семьи, любви и верности.
Осенью тоже есть удачные даты по сочетанию цифр: 09.09.2023, 23.09.2023, 03.10.2023, 03.11.2023 и 23.11.2023. А в декабре можно расписаться 23.12.2023.
Напомним, возраст самого зрелого жениха в Новосибирске – 94 года. Такие данные предоставили в управлении ЗАГС за 2022 год.