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Самые красивые даты 2023 года для свадьбы назвали в ЗАГСе Новосибирска

Сегодня, 06:07
Фото: 1MI
Энергетически сильная дата - 23 февраля
В управлении ЗАГС по Новосибирской области назвали 16 самых удачных дат для бракосочетания в 2023 году. Главным стал день 23 февраля.

Как уточнили в ЗАГСе, самая энергетически сильная дата – это 23.02.2023. Именно у нее есть все шансы стать главной свадебной датой 2023 года.

На весну у молодоженов выпало 5 красивых дат: 02.03.2023, 03.03.2023, 23.03.2023, 05.05.2023, 23.05.2023.

Летом привлекательные даты следующие: 23.06.2023, 07.07.2023 и 23.08.2023. Неплохая дата и 08.07.2023 — это День семьи, любви и верности.

Осенью тоже есть удачные даты по сочетанию цифр: 09.09.2023, 23.09.2023, 03.10.2023, 03.11.2023 и 23.11.2023. А в декабре можно расписаться  23.12.2023.

В Новосибирске назвали возраст самого зрелого жениха 2022 года
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Напомним, возраст самого зрелого жениха в Новосибирске – 94 года. Такие данные предоставили в управлении ЗАГС за 2022 год.

#Эмилия Губарева#Общество#Загс
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