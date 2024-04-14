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Published Сегодня, 13:19

Modified Сегодня, 13:21

Updated Сегодня, 13:21

Цены выросли на некоторые продукты

Цены на капусту и игристое подскочили в Новосибирске в марте 2024

14 апреля 2024, 13:19
Фото: 1MI
Цены выросли на некоторые продукты
В Новосибирской области в марте зафиксировали рост цен на некоторые продукты.

Стоимость некоторых продуктов в регионе выросла. По данным Новосибирскстата, цена мясных консервов поднялась на 4,6%, сосиски стали дороже на 4,3%. А вот мясо птицы стало дешевле.

Рыбные консервы в томатном соусе подорожали на 7,6%, а игристое вино — на 6,9%. Также отмечено повышение стоимости на вермишель (6,2%), шоколадные конфеты (5,4%), капусту (12,5%), свеклу (11,7%) и помидоры (10,7%).

Гречка стала стоить дешевле на 10,6%, черного чая — на 4,6%. Цены на огурцы упали на 29,1%.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Цены#Продукты#Стоимость#Новосибирскстат#Мясо
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