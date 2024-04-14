Цены на капусту и игристое подскочили в Новосибирске в марте 2024

Рыбные консервы в томатном соусе подорожали на 7,6%, а игристое вино — на 6,9%. Также отмечено повышение стоимости на вермишель (6,2%), шоколадные конфеты (5,4%), капусту (12,5%), свеклу (11,7%) и помидоры (10,7%).