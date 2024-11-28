Картошка взлетела в цене на 74% — в чем причина подорожания

Еще одной больной темой для продавцов картофеля стало его качество. Торговцы говорят, что картофель быстро гниет, его привозят уже в плохом виде. Причины этого могут разными, но главной выдвигают затяжные дожди летом и неудовлетворительное качество урожая. Зато масло в регионе больше не будет стремительно дорожать.