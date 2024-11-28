Картошка взлетела в цене на 74% — в чем причина подорожания

Posted 28 ноября, 05:08
Published 28 ноября, 05:08
Modified 28 ноября, 05:10
Updated 28 ноября, 05:10
В Госдуме подняли тему подорожания картофеля. Рост в цене составил 74% с начала года. Причем причин резкого подорожания нет: ни дефицита, ни спроса, говорят депутаты. В некоторых супермаркетах килограмм овоща стоит почти 85 рублей, с учетом того, что данный товар является социально-значимым.
Новосибирскстат давал статистику подорожания. В начале года картофель можно было купить за 24 рубля за кг, а в ноябре он стоит уже 43 рубля за кг. Рост за 11 месяцев составил 75%, пишет Infopro54.
Еще одной больной темой для продавцов картофеля стало его качество. Торговцы говорят, что картофель быстро гниет, его привозят уже в плохом виде. Причины этого могут разными, но главной выдвигают затяжные дожди летом и неудовлетворительное качество урожая. Зато масло в регионе больше не будет стремительно дорожать.