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Статистика за 9 месяцев

Официальная статистика: почти 20 тысяч детей родилось в Новосибирской области

5 декабря 2023, 01:06
Фото: Photobank Ura Media
Статистика за 9 месяцев

19 620 детей родилось в Новосибирской области с начала года

Данные по рождаемости за девять месяцев 2023 года представили в Новосибирской области. Регион оказался на втором месте по числу новорожденных детей.

Новосибирскстат опубликовал статистику по рождаемости за первые девять месяцев 2023 года. По данным ведомства, с января по сентябрь на свет появились 19 620 детей.

«Коэффициент рождаемости составил 9 новорожденных на 1000 человек населения», — пояснили в Новосибирскстате.

Такой показатель является вторым по Сибирскому федеральному округу. Новосибирская область обогнала Иркутскую и не обошла Красноярский край.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Статистика#Рождаемость#Сибирский федеральный округ#Новосибирскстат#Алина Гурицкая#Красноярский край#Иркутская область
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