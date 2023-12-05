Официальная статистика: почти 20 тысяч детей родилось в Новосибирской области

Posted Сегодня, 01:06
Published Сегодня, 01:06
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Updated Сегодня, 01:08
Новосибирскстат опубликовал статистику по рождаемости за первые девять месяцев 2023 года. По данным ведомства, с января по сентябрь на свет появились 19 620 детей.
«Коэффициент рождаемости составил 9 новорожденных на 1000 человек населения», — пояснили в Новосибирскстате.
Такой показатель является вторым по Сибирскому федеральному округу. Новосибирская область обогнала Иркутскую и не обошла Красноярский край.