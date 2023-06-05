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Смертность на треть превысила рождаемость в Новосибирской области в мае 2023

5 июня 2023, 01:33
Фото: 1MI
Новосибирцев умерло больше, чем родилось

В Новосибирской области смертность на треть превысила рождаемость в мае 2023

ЗАГС: в мае смертность на треть превысила рождаемость в Новосибирской области.

По информации регионального управления по делам ЗАГС Новосибирской области, за май 2023 года смертность значительно превысила количество новорожденных.

В прошлом месяце на свет появилось 2097 детей, в то время как скончались 3144 человека, что на треть больше показателя рождаемости.

Кроме того, эти цифры увеличились по сравнению с апрелем, когда умерли 2673 человек и родились 2112 детей.

С начала текущего года число умерших в регионе составило 14 606 человек, а новорожденных — 10 546 детей.

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#Эмилия Губарева#Загс#Смертность#Рождаемость#Общество#Новосибирск
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