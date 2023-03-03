2 571 житель Новосибирской области скончался в феврале 2023 - ЗАГС

«За февраль в Новосибирской области зарегистрирован 2 571 акт о смерти», - следует из статистических данных.

Согласно информации областного ЗАГСа, в Новосибирском регионе сохраняется высокая смертность. По итогам января умерло 3 322 новосибирца, в декабре не стало 3 373 жителя. За двенадцать месяцев 2022 года зафиксировано 38 389 летальных исходов, в месяц органы ЗАГС фиксировали свыше 2 тысяч уходов из жизни. Самым «урожайным» на смерти в прошлом году стал январь, когда скончались 4 005 новосибирцев.