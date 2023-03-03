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Updated Сегодня, 11:24

2 571 житель Новосибирской области скончался в феврале 2023 - ЗАГС

3 марта 2023, 11:21
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
В зимние месяцы смертность среди новосибирцев выше
Управление по делам ЗАГС Новосибирской области опубликовало статистику за февраль нынешнего года. По итогам февраля зафиксирована смерть 2,5 тысяч жителей региона.

«За февраль в Новосибирской области зарегистрирован 2 571 акт о смерти», - следует из статистических данных.
Согласно информации областного ЗАГСа, в Новосибирском регионе сохраняется высокая смертность. По итогам января умерло 3 322 новосибирца, в декабре не стало 3 373 жителя. За двенадцать месяцев 2022 года зафиксировано 38 389 летальных исходов, в месяц органы ЗАГС фиксировали свыше 2 тысяч уходов из жизни. Самым «урожайным» на смерти в прошлом году стал январь, когда скончались 4 005 новосибирцев.

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Печальный вклад в печальную статистику внес инцидент на улице Линейной. Напомним, что в начале февраля в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа, в результате которого погибли пятнадцать жильцов и частично разрушилось здание. В ходе следствия было установлено, что незадолго до происшествия жильцам заменяли оборудование два человека, представлявшиеся сотрудниками газовой компании. Сейчас подозреваемые находятся в СИЗО.

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#Смерть#Статистика#Общество#Новосибирская область
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