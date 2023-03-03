2 571 житель Новосибирской области скончался в феврале 2023 - ЗАГС

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
«За февраль в Новосибирской области зарегистрирован 2 571 акт о смерти», - следует из статистических данных.
Согласно информации областного ЗАГСа, в Новосибирском регионе сохраняется высокая смертность. По итогам января умерло 3 322 новосибирца, в декабре не стало 3 373 жителя. За двенадцать месяцев 2022 года зафиксировано 38 389 летальных исходов, в месяц органы ЗАГС фиксировали свыше 2 тысяч уходов из жизни. Самым «урожайным» на смерти в прошлом году стал январь, когда скончались 4 005 новосибирцев.
Печальный вклад в печальную статистику внес инцидент на улице Линейной. Напомним, что в начале февраля в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа, в результате которого погибли пятнадцать жильцов и частично разрушилось здание. В ходе следствия было установлено, что незадолго до происшествия жильцам заменяли оборудование два человека, представлявшиеся сотрудниками газовой компании. Сейчас подозреваемые находятся в СИЗО.