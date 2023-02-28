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Многие из тех, с кем уже попрощались в Новосибирской области в феврале 2023, погибли в зоне проведения спецоперации в январе. Фотографии погибших на СВО военных опубликованы в нашей подборке. Точной цифры погибших – нет. Многие из них отправились на территорию Украины в числе добровольцев, а кого-то мобилизовали осенью.
Андрей Зенин отправился на СВО осенью прошлого года из Северного района. Он погиб 24 января 2023 года. Военнослужащему было 32 года. Его похоронили 4 февраля.
Юрий Касимов отправился на СВО из Ордынского района. О гибели сибиряка стало известно 10 января. Он погиб под городом Артемовском. Военнослужащему было 47 лет. Его похоронили в селе Верх-Чик.
Максим Приголовкин отправился на СВО прошлой осенью. Родом мужчина из Чулыма. Военнослужащий был бойцом ЧВК «Вагнер». Он погиб 11 января. Похоронили сибиряка 14 февраля.
Евгений Исаев отправился на СВО из Сузунского района. Он погиб, защищая Родину. Военнослужащего похоронили в селе Шигаево. Ему было 36 лет.
Денис Хамков отправился на СВО осенью прошлого года в рамках частичной мобилизации. Погиб военнослужащий 6 января. Похороны прошли в селе Ивановка Кыштовского района. Мужчине было 24 года.
Михаил Лобанов отправился прошлой осенью на СВО добровольцем. Погиб военнослужащий 7 февраля. Мужчине было 39 лет. Похоронили бойца в Краснозерском районе.
Андрей Сумин отправился на СВО прошлой осенью - добровольцем. Военнослужащий погиб, защищая Родину. Его похоронили в Бердске. Мужчине было 46 лет.
Максим Березовский отправился в зону СВО в составе первых эшелонов. Мужчина героически погиб 2 февраля. Ему было 25 лет. Военнослужащего похоронили в Болотнинском районе 20 февраля.