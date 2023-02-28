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Опубликованы фото погибших на СВО военнослужащих из Новосибирской области в феврале

28 февраля 2023, 06:00
Фото: 1MI
С военнослужащими простились в Новосибирской области
При исполнении воинского долга в зоне СВО погибли военнослужащие из Новосибирской области. Atas.info нашел фотографии тех, кто пал смертью храбрых, защищая Родину.

 

Многие из тех, с кем уже попрощались в Новосибирской области в феврале 2023, погибли в зоне проведения спецоперации в январе. Фотографии погибших на СВО военных опубликованы в нашей подборке. Точной цифры погибших – нет. Многие из них отправились на территорию Украины в числе добровольцев, а кого-то мобилизовали осенью.

 

Андрей Зенин отправился на СВО осенью прошлого года из Северного района. Он погиб 24 января 2023 года. Военнослужащему было 32 года. Его похоронили 4 февраля.

Андрей Зенин
Фото: Администрация Северного района

Юрий Касимов отправился на СВО из Ордынского района. О гибели сибиряка стало известно 10 января. Он погиб под городом Артемовском. Военнослужащему было 47 лет. Его похоронили в селе Верх-Чик.

Юрий Касимов
Фото: администрация Ордынского района
Опубликованы фотографии новосибирцев, погибших в январе в зоне действия СВО
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Максим Приголовкин отправился на СВО прошлой осенью. Родом мужчина из Чулыма. Военнослужащий был бойцом ЧВК «Вагнер». Он погиб 11 января. Похоронили сибиряка 14 февраля. 

Максим Приголовкин
Фото: ВК/Новосибирск скорбит

Евгений Исаев отправился на СВО из Сузунского района. Он погиб, защищая Родину. Военнослужащего похоронили в селе Шигаево. Ему было 36 лет.

Евгений Исаев
Фото: Администрация Сузунского района

Денис Хамков отправился на СВО осенью прошлого года в рамках частичной мобилизации. Погиб военнослужащий 6 января. Похороны прошли в селе Ивановка Кыштовского района. Мужчине было 24 года.

Денис Хамков
Фото: Администрация Кыштовского района

Михаил Лобанов отправился прошлой осенью на СВО добровольцем. Погиб военнослужащий 7 февраля. Мужчине было 39 лет. Похоронили бойца в Краснозерском районе.

Михаил Лобанов
Фото: администрация Краснозерского района

Андрей Сумин отправился на СВО прошлой осенью - добровольцем. Военнослужащий погиб, защищая Родину. Его похоронили в Бердске. Мужчине было 46 лет.

Андрей Сумин
Фото: Администрация Бердска

Максим Березовский отправился в зону СВО в составе первых эшелонов. Мужчина героически погиб 2 февраля. Ему было 25 лет. Военнослужащего похоронили в Болотнинском районе 20 февраля.

Максим Березовский
Фото: 1MI/Новосибирск скорбит
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