Многие из тех, с кем уже попрощались в Новосибирской области в феврале 2023, погибли в зоне проведения спецоперации в январе. Фотографии погибших на СВО военных опубликованы в нашей подборке. Точной цифры погибших – нет. Многие из них отправились на территорию Украины в числе добровольцев, а кого-то мобилизовали осенью.