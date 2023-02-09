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Posted Сегодня, 06:43

Published Сегодня, 06:43

Modified Сегодня, 06:45

Updated Сегодня, 06:45

Многодетный доброволец Михаил Лобанов из Новосибирской области погиб в зоне СВО

9 февраля 2023, 06:43
Фото: Новосибирск скорбит/ВК
Родился Михаил в 1984 году
Военнослужащий из Новосибирской области Михаил Лобанов погиб в зоне проведения спецоперации, о чем рассказала глава Краснозерского района Оксана Семенова на своей ВК-странице.

Михаил Лобанов родился и вырос в селе Веселовское. После окончания школы, пошел служить в армию, а затем работать в совхоз трактористом. Параллельно мужчина учился на электромонтера, после чего стал работать в РЭС.

У сибиряка была жена и три дочки. В сентябре 2022 года мужчина отправился на СВО – добровольцем. О гибели Михаила стало известно 7 февраля 2023 года. Когда состоится церемония прощания, пока неизвестно.

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Напомним, что ранее в СВО погиб военный Иван Трубицын. Парень родился в 1998 году в селе Круглоозёрное Убинского района. Он умер во время боевого задания 2 февраля. 

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#Участник СВО#Погиб#Зона СВО#Общество#Новосибирская область#Эмилия Губарева
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