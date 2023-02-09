Многодетный доброволец Михаил Лобанов из Новосибирской области погиб в зоне СВО

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
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Updated Сегодня, 06:45
Михаил Лобанов родился и вырос в селе Веселовское. После окончания школы, пошел служить в армию, а затем работать в совхоз трактористом. Параллельно мужчина учился на электромонтера, после чего стал работать в РЭС.
У сибиряка была жена и три дочки. В сентябре 2022 года мужчина отправился на СВО – добровольцем. О гибели Михаила стало известно 7 февраля 2023 года. Когда состоится церемония прощания, пока неизвестно.
Напомним, что ранее в СВО погиб военный Иван Трубицын. Парень родился в 1998 году в селе Круглоозёрное Убинского района. Он умер во время боевого задания 2 февраля.