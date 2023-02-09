25-летний военный из Новосибирской области Иван Трубицын погиб в зоне СВО

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
Военный Иван Трубицын родился в 1998 году в селе Круглоозёрное Убинского района. Осенью прошлого года молодой человек отправился в зону проведения СВО.
Погиб стрелок 4 мотострелкового взвода 2 февраля 2023 года под городом Кременная. Когда именно состоится прощание с сибиряком, пока не уточняется.
«Светлая память о Иване Трубицыне сохранится в сердцах всех, кто его знал», - сказали в администрации.
Напомним, что ранее в СВО погиб Алексей Девин, который родился и вырос в Бердске. Его похоронят 10 февраля.