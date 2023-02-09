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Posted Сегодня, 06:06

Published Сегодня, 06:06

Modified Сегодня, 06:08

Updated Сегодня, 06:08

25-летний военный из Новосибирской области Иван Трубицын погиб в зоне СВО

9 февраля 2023, 06:06
Фото: Администрация Убинского района
Молодой человек погиб на Украине
Иван Трубицын, военнослужащий из Новосибирской области, погиб в ходе проведения спецоперации, о чем сообщают в администрации Убинского района.

Военный Иван Трубицын родился в 1998 году в селе Круглоозёрное Убинского района. Осенью прошлого года молодой человек отправился в зону проведения СВО.

Погиб стрелок 4 мотострелкового взвода 2 февраля 2023 года под городом Кременная. Когда именно состоится прощание с сибиряком, пока не уточняется.

«Светлая память о Иване Трубицыне сохранится в сердцах всех, кто его знал», - сказали в администрации.
Командир штурмовой группы из Бердска Алексей Девин погиб в зоне СВО
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Напомним, что ранее в СВО погиб Алексей Девин, который родился и вырос в Бердске. Его похоронят 10 февраля. 

#Эмилия Губарева#Погиб#Участник СВО#Зона СВО#Общество#Новосибирская область
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