atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:12

Published Сегодня, 05:12

Modified Сегодня, 05:14

Updated Сегодня, 05:14

Командир штурмовой группы из Бердска Алексей Девин погиб в зоне СВО

9 февраля 2023, 05:12
Фото: Администрация Бердска
Похороны погибшего пройдут 10 февраля
В ходе проведения специальной военной операции погиб военнослужащий из Бердска Алексей Девин, о чем говорится в сообщении местной администрации.

Алексей Девин родился в городе Бердске Новосибирской области в 1986 году. После окончания школы, решил пойти по стопам своего отца и брата – стать военнослужащим. Мужчина поступил в Новосибирское высшее общевойсковое командное училище.

«Он очень любил Родину, принимал участия в мероприятиях патриотической направленности, уделял большое внимание воспитанию любви к Отчизне у своих детей», - так отзывается об Алексее его окружение.

В августе прошлого года сибиряк заключил контракт на военную службу и отправился в зону СВО. О его гибели стало известно 13 января.

Церемония прощания с Алексеем Девиным пройдет 10 февраля с 12 до 13 часов в Кафедральном соборе Преображения Господня.

Уехал с гуманитарным грузом: священник из Новосибирска погиб в СВО
Узнать подробнее

Читайте также о том, как в городе Шуя Ивановской области простились с погибшим на СВО 48-летним иеромонахом Денисом Волиным, который ранее жил в Новосибирске. 

#Погиб#Участник СВО#Зона СВО#Общество#Бердск#Эмилия Губарева
Подпишитесь
Взрыв дома на Линейной в Новосибирске: 10 фото с места трагедии
Сегодня, 04:18
Что известно о доме №39 на Линейной, в котором произошел взрыв газа в Новосибирске
Сегодня, 03:25
"Аж земля затряслась": фото и видео с места взрыва дома в Новосибирске
Сегодня, 02:33
В Новосибирске при взрыве газа в доме 7 человек пострадали и 2 погибли
Сегодня, 03:38
Путин обратится к участникам церемонии открытия нового терминала аэропорта Толмачево
Вчера, 06:58
Стали известны подробности взрыва в жилом доме на Линейной в Новосибирске
Сегодня, 01:38