Командир штурмовой группы из Бердска Алексей Девин погиб в зоне СВО

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
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Updated Сегодня, 05:14
Алексей Девин родился в городе Бердске Новосибирской области в 1986 году. После окончания школы, решил пойти по стопам своего отца и брата – стать военнослужащим. Мужчина поступил в Новосибирское высшее общевойсковое командное училище.
«Он очень любил Родину, принимал участия в мероприятиях патриотической направленности, уделял большое внимание воспитанию любви к Отчизне у своих детей», - так отзывается об Алексее его окружение.
В августе прошлого года сибиряк заключил контракт на военную службу и отправился в зону СВО. О его гибели стало известно 13 января.
Церемония прощания с Алексеем Девиным пройдет 10 февраля с 12 до 13 часов в Кафедральном соборе Преображения Господня.
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