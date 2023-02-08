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Posted Сегодня, 04:15

Published Сегодня, 04:15

Modified Сегодня, 04:19

Updated Сегодня, 04:19

В Новосибирской области похоронили 24-летнего ефрейтора Дениса Хамкова

8 февраля 2023, 04:15
Фото: Денис Хамков/Администрация Кыштовского района НСО
24-летний новосибирец Денис Хамков погиб в зоне СВО
Уроженец Кыштовского района Новосибирской области Денис Хамков погиб в зоне СВО. С ним простились 5 февраля.

Как пишет Горсайт, похороны военного состоялись в селе Ивановка. Слова прощания говорили на церемонии местные представители власти, земляки, друзья, одноклассники и родственники Дениса.

Сибиряк с детства увлекался машинами и мотоциклами. По окончании школы поступил в колледж им. А.И. Покрышкина, и получив диплом, ушел на службу в Росгвардию.

Также он работал на одном из предприятий города, пока в сентябре не отправился на СВО. О гибели героя стало известно 6 января.

Ему было 24 года. Посмертно мужчина награжден Орденом Мужества.

Напомним, на днях состоялись похороны другого новосибирского солдата, погибшего на СВО. Он добровольно отправился в зону боев.

 

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#Алина Шефер#Погиб#Участник СВО#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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