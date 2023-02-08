В Новосибирской области похоронили 24-летнего ефрейтора Дениса Хамкова

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 04:19
Updated Сегодня, 04:19
Как пишет Горсайт, похороны военного состоялись в селе Ивановка. Слова прощания говорили на церемонии местные представители власти, земляки, друзья, одноклассники и родственники Дениса.
Сибиряк с детства увлекался машинами и мотоциклами. По окончании школы поступил в колледж им. А.И. Покрышкина, и получив диплом, ушел на службу в Росгвардию.
Также он работал на одном из предприятий города, пока в сентябре не отправился на СВО. О гибели героя стало известно 6 января.
Ему было 24 года. Посмертно мужчина награжден Орденом Мужества.
Напомним, на днях состоялись похороны другого новосибирского солдата, погибшего на СВО. Он добровольно отправился в зону боев.