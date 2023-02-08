Бывший милиционер из Новосибирской области Владимир Шталь погиб на СВО

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Published Сегодня, 02:35
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Мужчина отправился на СВО добровольцем в октябре прошлого года. У него нет за плечами боевого опыта, но в молодости он работал милиционером.
Владимир родом из Карасукского района. Когда-то давно он уехал жить в Германию, но вернулся спустя время обратно в родные края, пишет газета «Степная нива».
У военного остались жена, дочь, сын и внучки-двойняшки. Посмертно он будет награжден орденом Мужества.
Напомним, ранее стало известно, что в ходе спецоперации погиб священник из Новосибирска.