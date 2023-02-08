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Бывший милиционер из Новосибирской области Владимир Шталь погиб на СВО

8 февраля 2023, 02:35
Фото: Степная нива
Доброволец из Новосибирской области Владимир Шталь погиб на СВО
Новосибирец Владимир Шталь погиб в зоне спецоперации. Земляки и родные простились с героем несколько дней назад в деревне Саратовка.

Мужчина отправился на СВО добровольцем в октябре прошлого года. У него нет за плечами боевого опыта, но в молодости он работал милиционером.

Владимир родом из Карасукского района. Когда-то давно он уехал жить в Германию, но вернулся спустя время обратно в родные края, пишет газета «Степная нива».

У военного остались жена, дочь, сын и внучки-двойняшки. Посмертно он будет награжден орденом Мужества.

Напомним, ранее стало известно, что в ходе спецоперации погиб священник из Новосибирска.

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#Участник СВО#Погиб#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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