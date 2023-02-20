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Published Сегодня, 05:12

Modified Сегодня, 05:14

Updated Сегодня, 05:14

Доброволец из Бердска Андрей Сумин погиб в зоне СВО

20 февраля 2023, 05:12
Фото: Администрация Бердска
Мужчина пошел на СВО доброовольцем
Андрей Сумин, военнослужащий из Новосибирской области, погиб в СВО, говорится на сайте администрации Бердска.

Во время проведения специальной военной операции погиб 46-летний Андрей Сумин. На СВО мужчина отправился осенью 2022 года добровольцем.

Мужчина родился в Татарске 3 февраля 1977 года. Восемь лет назад Андрей женился и переехал в Бердск. Его вспоминают как общительного и дружелюбного человека. Он вел здоровый образ жизни и занимался спортом.

Церемония прощания пройдет 20 февраля в Кафедральном соборе Преображения Господня. Напомним, что в этот же день состоится прощание с Максимом Березовским. 

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#Эмилия Губарева#Погиб#Зона СВО#Участник СВО#Общество#Город#Новосибирская область#Бердск
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