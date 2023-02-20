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Published Сегодня, 02:33

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Updated Сегодня, 02:35

Погибшего на СВО механика-водителя Максима Березовского похоронят под Новосибирском

20 февраля 2023, 02:33
Фото: 1MI/Новосибирск скорбит, группа ВКонтакте
В зоне проведения специальной военной операции погиб военнослужащий из города Болотного Максим Березовский. Прощание с ним состоится 20 февраля.

Ранее о гибели Максима Березовского сообщили в ВК-группе «Новосибирск скорбит». В паблике «Типичное Болотное» назвали дату похорон бойца.

Военный из Новосибирской области Максим Березовский погиб в зоне СВО
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Максим Березовский служил по контракту в 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде механиком-водителем БМП. О подробностях жизни бойца известно мало.

Военнослужащий проживал в Болотнинском районе Новосибирской области. Погиб мужчина в начале февраля, участвуя в специальной военной операции.

Прощание с бойцом состоится 20 февраля в 12:00 на улице Восточная. По неподтвержденным данным, вместе с ним сегодня похоронят его маленькую дочь, но что с ребенком случилось, неизвестно. 

Напомним, ранее в Новосибирской области простились с погибшим на СВО военнослужащим Иваном Хартыкайненом. 

Военный из Бердска Иван Хартыкайнен погиб в зоне СВО
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#Эмилия Губарева#Участник СВО#Зона СВО#Погиб#Общество#Спецоперация#Новосибирская область
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