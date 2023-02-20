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Ранее о гибели Максима Березовского сообщили в ВК-группе «Новосибирск скорбит». В паблике «Типичное Болотное» назвали дату похорон бойца.
Максим Березовский служил по контракту в 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде механиком-водителем БМП. О подробностях жизни бойца известно мало.
Военнослужащий проживал в Болотнинском районе Новосибирской области. Погиб мужчина в начале февраля, участвуя в специальной военной операции.
Прощание с бойцом состоится 20 февраля в 12:00 на улице Восточная. По неподтвержденным данным, вместе с ним сегодня похоронят его маленькую дочь, но что с ребенком случилось, неизвестно.
Напомним, ранее в Новосибирской области простились с погибшим на СВО военнослужащим Иваном Хартыкайненом.