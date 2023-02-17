Военный из Бердска Иван Хартыкайнен погиб в зоне СВО

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
Иван Хартыкайнен родился в 1989 году в городе Бердске. 16 января ему бы исполнилось 34 года. Осенью 2022 года он ушел добровольцем в зону проведения специальной военной операции. Дата гибели бойца – не уточняется.
«При исполнении воинской обязанности в ходе проведения специальной военной операции, погиб Иван Иванович Хартыкайнен. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Ивана. Вечная память и низкий поклон защитнику Отечества», - написали в администрации.
Церемония прощания с Иваном состоялась 17 февраля в Кафедральном соборе Преображения Господня.
Напомним, что ранее два героя-добровольца погибли в зоне проведения спецоперации. Они были бойцами ЧВК «Вагнер».