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Published Сегодня, 07:06

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Updated Сегодня, 07:50

Военный из Бердска Иван Хартыкайнен погиб в зоне СВО

17 февраля 2023, 07:06
Фото: 1MI
Мужчина был добровольцем
В Новосибирской области простились с погибшим на СВО военнослужащим Иваном Хартыкайненом, о чем говорится на сайте администрации Бердска.

Иван Хартыкайнен родился в 1989 году в городе Бердске. 16 января ему бы исполнилось 34 года. Осенью 2022 года он ушел добровольцем в зону проведения специальной военной операции. Дата гибели бойца – не уточняется.

«При исполнении воинской обязанности в ходе проведения специальной военной операции, погиб Иван Иванович Хартыкайнен. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Ивана. Вечная память и низкий поклон защитнику Отечества», - написали в администрации.

Церемония прощания с Иваном состоялась 17 февраля в Кафедральном соборе Преображения Господня.

 

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Напомним, что ранее два героя-добровольца погибли в зоне проведения спецоперации. Они были бойцами ЧВК «Вагнер».

#Эмилия Губарева#Погиб#Участник СВО#Зона СВО#Общество#Город#Новосибирск#Спецоперация
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