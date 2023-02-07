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Published Сегодня, 02:15

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Updated Сегодня, 02:17

В Новосибирской области похоронили погибшего на СВО военного Евгения Исаева

7 февраля 2023, 02:15
Фото: Новосибирск скорбит/ВК
Новосибирцы простились с военным Евгением Исаевым
Военного из Новосибирской области Евгения Исаева проводили в последний путь в селе Шигаево. Он пал смертью храбрых в зоне СВО.

Как сообщают представители власти Сузунского района, сибиряк погиб, защищая Родину. Они передали родственникам низкий поклон за воспитание героя.

Напомним, вчера, 6 февраля, в Новосибирской области простились с другим солдатом, который вырос в Сузуне. Алексей Герц был посмертно награжден орденом Мужества.

Напомним, ранее из Новосибирска в зону СВО уехали бойцы батальона «Вега». На днях они доложили, что уже приступили к выполнению боевых задач.

Новосибирский элитный батальон «Вега» приступил к боевым задачам на СВО
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Новосибирский военный Алексей Гец погиб в зоне СВО
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#Алина Шефер#Участник СВО#Погиб#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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