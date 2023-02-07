В Новосибирской области похоронили погибшего на СВО военного Евгения Исаева

Posted Сегодня, 02:15
Published Сегодня, 02:15
Modified Сегодня, 02:17
Updated Сегодня, 02:17
Как сообщают представители власти Сузунского района, сибиряк погиб, защищая Родину. Они передали родственникам низкий поклон за воспитание героя.
Напомним, вчера, 6 февраля, в Новосибирской области простились с другим солдатом, который вырос в Сузуне. Алексей Герц был посмертно награжден орденом Мужества.
Напомним, ранее из Новосибирска в зону СВО уехали бойцы батальона «Вега». На днях они доложили, что уже приступили к выполнению боевых задач.