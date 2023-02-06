Новосибирский элитный батальон «Вега» приступил к боевым задачам на СВО

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Военные уехали из Новосибирска в зону спецоперации несколько дней назад, и, как оказалось, уже освоились. Председатель областного парламента Андрей Шимкив узнал, что у них все хорошо.
«Уже приступили к боевым задачам. Все здоровы», — передает слова Шимкива Сиб.фм.
Отметим, отряд «Вега» начали формировать в Новосибирске осенью прошлого года. Жесткий отбор прошли несколько депутатов Заксобрания региона, горсовета и ГД РФ.
А на днях депутат Савельев, боец «Вега» показал фотографии с зоны СВО.