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Posted Сегодня, 11:01

Published Сегодня, 11:01

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

Новосибирский элитный батальон «Вега» приступил к боевым задачам на СВО

6 февраля 2023, 11:01
Фото: 1MI
Бойцы батальона «Вега» из Новосибирска приступили к выполнению боевых задач
Бойцы батальона «Вега» под командованием первого вице-спикера Заксобрания НСО Андрея Панферова приступили к выполнению боевых задач на СВО. С ними всегда на связи парламентарии.

Военные уехали из Новосибирска в зону спецоперации несколько дней назад, и, как оказалось, уже освоились. Председатель областного парламента Андрей Шимкив узнал, что у них все хорошо.

«Уже приступили к боевым задачам. Все здоровы», — передает слова Шимкива Сиб.фм.

Отметим, отряд «Вега» начали формировать в Новосибирске осенью прошлого года. Жесткий отбор прошли несколько депутатов Заксобрания региона, горсовета и ГД РФ.

А на днях депутат Савельев, боец «Вега» показал фотографии с зоны СВО.

Новосибирский депутат Савельев опубликовал фото батальона "Вега" в зоне СВО
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#Вега#Зона СВО#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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