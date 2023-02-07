Новосибирский военный Алексей Гец погиб в зоне СВО

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Военного похоронили 6 февраля. Он получил смертельное ранение на поле битвы в зоне спецоперации.
На церемонии прощания в Сузуне память героя почтили минутой молчания. Сибиряки возлагали цветы к его могиле и вспоминали о том, каким Алексей Гец был храбрым и добрым.
Местные представители власти сообщили, что сибиряк отправился в ЛНР прошлой осенью. Ему давали отсрочку от военной службы, но он отказался.
Алексея посмертно наградили орденом Мужества.
Напомним, в феврале 2023 года в Чулыме Новосибирской области простились с бойцом ЧВК «Вагнер». У него была судимость за покушение на сбыт наркотиков.