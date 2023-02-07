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Новосибирский военный Алексей Гец погиб в зоне СВО

7 февраля 2023, 01:50
Фото: Администрация Сузунского района НСО
Под Новосибирском простились с погибшим на СВО Алексеем Гецом
Жители Сузуна Новосибирской области простились с погибшим на СВО земляком Алексеем Гецом. Об этом сообщает администрация района.

Военного похоронили 6 февраля. Он получил смертельное ранение на поле битвы в зоне спецоперации.

На церемонии прощания в Сузуне память героя почтили минутой молчания. Сибиряки возлагали цветы к его могиле и вспоминали о том, каким Алексей Гец был храбрым и добрым.

Местные представители власти сообщили, что сибиряк отправился в ЛНР прошлой осенью. Ему давали отсрочку от военной службы, но он отказался.

Алексея посмертно наградили орденом Мужества.

Напомним, в феврале 2023 года в Чулыме Новосибирской области простились с бойцом ЧВК «Вагнер». У него была судимость за покушение на сбыт наркотиков.

Судимый за наркотики боец ЧВК «Вагнер» погиб на СВО – он родом из Чулыма
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#Алина Шефер#Погиб#Участник СВО#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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