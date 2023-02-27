Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
Жительницы Коченево решили поддержать своих мужей, находящихся на фронте, и всех участников СВО в рамках всероссийской акции "Жена героя". Женщины сфотографировались в кителях своих супругов и написали им трогательные письма. Есть среди участниц акции и мама погибшего солдата.
"Мой любимый сынок, мой герой. Мой ангел хранитель. Одиннадцать месяцев тебя нет с нами, с этим тяжело смириться. И всё же ты рядом с нами, помогаешь и бережешь нас с небес. Ты выбрал свой путь воина и с достоинством прошёл его. Я уверена, что ты продолжаешь борьбу, только теперь уже за наши души", - пишет Татьяна Валерьевна.
Инициатором проекта в Коченевском районе стала фотограф Наталья Байкуш, ее поддержали в Молодежном центре района, который стал куратором проекта. А первоначально акция зародилась в Самаре, у ее истоков стояла супруга командующего 2-ой гвардейской армией Екатерина Колотовкина.
"Честно сказать, мы волновались, когда начинали. Откликнутся ли женщины, все-таки это непростая тема. Разместили объявления в соцсетях и нам сразу же стали писать. Были желающие принять участие даже из Новосибирска и Бердска", - рассказала редакции директор Молодежного центра Коченевского района Евгения Пинчук.
Сейчас работы Натальи Байкуш можно увидеть на выставке в ДК "Созвездие" в Коченево. Но, по словам Евгении Пинчук, акция на этом не заканчивается, на начало марта уже запланированы съемки новых героинь.