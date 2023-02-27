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Published Сегодня, 04:15

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"Жена героя": в Коченево запустили трогательный фотопроект о близких воинов СВО

27 февраля 2023, 04:15
Фото: Наталья Байкуш / vk.com/wifehero_kochenevo
В акции принимают участие жены и матери участников СВО

Фотопроект "Жена героя", посвященный солдатам СВО, запустили в Новосибирской области

Фотографии жен и матерей участников специальной операции с накинутым на плечи их кителем составили основу экспозиции, открытой в поселке Коченево Новосибирской области. Проект, стартовавший в социальных сетях, будет продолжен, говорят организаторы

Жительницы Коченево решили поддержать своих мужей, находящихся на фронте, и всех участников СВО в рамках всероссийской акции "Жена героя". Женщины сфотографировались в кителях своих супругов и написали им трогательные письма. Есть среди участниц акции и мама погибшего солдата.

"Мой любимый сынок, мой герой. Мой ангел хранитель. Одиннадцать месяцев тебя нет с нами, с этим тяжело смириться. И всё же ты рядом с нами, помогаешь и бережешь нас с небес. Ты выбрал свой путь воина и с достоинством прошёл его. Я уверена, что ты продолжаешь борьбу, только теперь уже за наши души", - пишет Татьяна Валерьевна.
Фото: Наталья Байкуш / vk.com/wifehero_kochenevo

Инициатором проекта в Коченевском районе стала фотограф Наталья Байкуш, ее поддержали в Молодежном центре района, который стал куратором проекта. А первоначально акция зародилась в Самаре, у ее истоков стояла супруга командующего 2-ой гвардейской армией Екатерина Колотовкина.

"Честно сказать, мы волновались, когда начинали. Откликнутся ли женщины, все-таки это непростая тема. Разместили объявления в соцсетях и нам сразу же стали писать. Были желающие принять участие даже из Новосибирска и Бердска", - рассказала редакции директор Молодежного центра Коченевского района Евгения Пинчук.

Сейчас работы Натальи Байкуш можно увидеть на выставке в ДК "Созвездие" в Коченево. Но, по словам Евгении Пинчук, акция на этом не заканчивается, на начало марта уже запланированы съемки новых героинь.

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#Участник СВО#Фото#Женщины#Спецоперация#Новосибирская область#Коченево
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