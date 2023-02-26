«Подкрался, как крыса»: новосибирец победил в дуэли снайпера ВСУ в зоне СВО

Posted Сегодня, 02:50
Published Сегодня, 02:50
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Как пишет Северная газета о подвиге земляка, Александра призвали на спецоперацию осенью прошлого года. А 22 февраля 2023-го родным сообщили о том, что он получил тяжелое ранение.
Несколько дней рота солдата воевала с нацистами в лесу под Артемовском. На глазах у Александра снайпер ВСУ убил всех его сослуживцев (9 человек) за считанные минуты, а потом добрался до него самого.
Сам боец, находясь в госпитале, рассказал, что противник подкрался со спины, как крыса и бил их. Когда товарищи погибли, ему пришлось в одиночку сражаться с нацистом. Началась дуэль. Сначала Александр решил стрелять из автомата, а когда оружие заклинило взялся за РПГ. Они выстрелили друг в друга почти одновременно.
Сибиряк истекал кровью и потерял сознание, очнулся уже в больнице. Медикам удалось спасти ему жизнь. Александра ждет долгая реабилитация.