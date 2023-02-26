«Подкрался, как крыса»: новосибирец победил в дуэли снайпера ВСУ в зоне СВО

Сам боец, находясь в госпитале, рассказал, что противник подкрался со спины, как крыса и бил их. Когда товарищи погибли, ему пришлось в одиночку сражаться с нацистом. Началась дуэль. Сначала Александр решил стрелять из автомата, а когда оружие заклинило взялся за РПГ. Они выстрелили друг в друга почти одновременно.