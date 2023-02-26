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«Подкрался, как крыса»: новосибирец победил в дуэли снайпера ВСУ в зоне СВО

26 февраля 2023, 02:50
Фото: Северная газета
Военный из Новосибирской области победил в дуэли снайпера ВСУ

Новосибирец победил в дуэльной схватке в зоне СВО снайпера ВСУ

Военный Александр Клещенко из села в Новосибирской области победил в бою снайпера ВСУ. Они выстрелили друг в друга, схлестнувшись в дуэли.

Как пишет Северная газета о подвиге земляка, Александра призвали на спецоперацию осенью прошлого года. А 22 февраля 2023-го родным сообщили о том, что он получил тяжелое ранение.

Несколько дней рота солдата воевала с нацистами в лесу под Артемовском. На глазах у Александра снайпер ВСУ убил всех его сослуживцев (9 человек) за считанные минуты, а потом добрался до него самого.

Сам боец, находясь в госпитале, рассказал, что противник подкрался со спины, как крыса и бил их. Когда товарищи погибли, ему пришлось в одиночку сражаться с нацистом. Началась дуэль. Сначала Александр решил стрелять из автомата, а когда оружие заклинило взялся за РПГ. Они выстрелили друг в друга почти одновременно.

Сибиряк истекал кровью и потерял сознание, очнулся уже в больнице. Медикам удалось спасти ему жизнь. Александра ждет долгая реабилитация.

#Алина Шефер#Участник СВО#Зона СВО#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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