Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:52
Updated Сегодня, 08:52
В марте 2022 на поездах метро и наземном общественном транспорте появились наклейки с буквой Z, которая стала символом спецоперации. Спустя год они остаются на своих местах, хотя количество их немного уменьшилось.
Начался уход известных западных брендов. Новосибирские торговые центры встречают покупателей закрытыми магазинами.
В апреле в Новосибирске проходят массовые акции в поддержку спецоперации.
В мае набирают обороты акции по сбору и доставке гуманитароной помощи на Донбасс. Самыми заметными фигурами в этом движении становятся депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов и гражданский активист Алексей Носов.
Новосибирск покидает сеть ресторанов быстрого питания McDonald's. С заведений исчезают привычные логотипы, но они продолжили работу под другим названием.
В первые же дни объявленной в сентябре частичной мобилизации из всех районов Новосибирской области начинается отправка призывников.
В октябре Новосибирское высшее военное командное училище становится крупным центром подготовки мобилизованных.
Объявлено о беспрецедентных выплатах мобилизованным и их семьям.
Мэрия Новосибирска принимает решение о пересмотре параметров городского бюджета. Сокрашены статьи расходов на празднование Нового года, деньги решено направить на помощь семьям военнослужащих и нужды Министерства обороны.
В конце 2022 года часть западных брендов начинает возвращаться в новосибирские торговые центры.