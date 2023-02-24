atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:47

Published Сегодня, 08:47

Modified Сегодня, 08:52

Updated Сегодня, 08:52

Год с начала военной спецоперации: 10 знаковых фото из Новосибирска

24 февраля 2023, 08:47
Фото: АСТ-54
В начале марта 2022 года на фасаде здания регионального Заксобрания появился символ спецоперации

Как изменился Новосибирск за год после начала СВО: 10 фото

24 февраля исполняется год после решения о начале специальной военной операции на Украине. Вспоминаем, как события, происходящие в ходе СВО, отражаются на том, что попадает в объективы новосибирских фотографов

В марте 2022 на поездах метро и наземном общественном транспорте появились наклейки с буквой Z, которая стала символом спецоперации. Спустя год они остаются на своих местах, хотя количество их немного уменьшилось.

Мэр Новосибирска заявил, что бюджетных денег на наклейки не тратили, все сделано на средства неких меценатов
Фото: новосибирский метрополитен

Начался уход известных западных брендов. Новосибирские торговые центры встречают покупателей закрытыми магазинами.

Люди переживали, что не смогут больше покупать одежду любимых марок. Но быстро нашлись альтернативные пути.
Фото: dzen.ru/Ruslan Che

В апреле в Новосибирске проходят массовые акции в поддержку спецоперации.

Символ Z уже прочно закрепился в сознании сибиряков.
Фото: Александр Кондратьев

В мае набирают обороты акции по сбору и доставке гуманитароной помощи на Донбасс. Самыми заметными фигурами в этом движении становятся депутат  горсовета Новосибирска Ростислав Антонов и гражданский активист Алексей Носов.

Складывается ощущение, что за минувший год Носов с Антоновым провели больше времени на Донбассе, чем дома.
Фото: Аккаунт в ВК Ростислава Антонова

Новосибирск покидает сеть ресторанов быстрого питания McDonald's. С заведений исчезают привычные логотипы, но они продолжили работу под другим названием.

На месте американской сети ресторанов заработал отечественный бренд "Вкусно и точка"
Фото: Дмитрий Тростников

В первые же дни объявленной в сентябре частичной мобилизации из всех районов Новосибирской области начинается отправка призывников.

Родственники провожают мобилизованных со смешанными чувствами.
Фото: Александр Кондратьев

В октябре Новосибирское высшее военное командное училище становится крупным центром подготовки мобилизованных.

На полигон НВВКУ везут резервистов из разных регионов Сибири.
Фото: nso.ru

Объявлено о беспрецедентных выплатах мобилизованным и их семьям.

На этом фоне появляются сообщения о том, что военкоматы забирают людей, негодных к военной службе.
Фото: Дмитрий Тростников

Мэрия Новосибирска принимает решение о пересмотре параметров городского бюджета. Сокрашены статьи расходов на празднование Нового года, деньги решено направить на помощь семьям военнослужащих и нужды Министерства обороны.

Всего в 2022 году из муниципального бюджета в Новосибирске на эти цели было потрачено 37 млн рублей.
Фото: Дмитрий Тростников

В конце 2022 года часть западных брендов начинает возвращаться в новосибирские торговые центры.

Фирменный магазин Levi's вновь заработал в ТЦ "Аура"
Фото: Ольга Храмушкина
Читайте также:
10 лучших фото открытия стелы «Город трудовой доблести» в Новосибирске 3 ноябряКак сносят ДК "Сибсельмаш" в Новосибирске: 10 фото прощания с эпохой10 лучших фото Парка "Арена" возле нового ЛДС в Новосибирске
#Участник СВО#Зона СВО#Фото#Спецоперация#Новосибирск
Подпишитесь
Масленица 2023 в Новосибирске: адреса праздников в выходные с 23 по 26 февраля
Вчера, 03:00
Историческое чугунное ограждение заменят на Октябрьском мосту в Новосибирске
Вчера, 05:30
В Новосибирск доставили впавшую в кому на Бали Елену Новосельцеву
22 февраля 01:11
Условия проведения хоккейных матчей в новом ЛДС назвали в КХЛ
Сегодня, 02:44
В Новосибирске надстроят на три этажа старый корпус НИИ на Серебренниковской
Вчера, 02:54
Воровские понятия, угрозы: стало известно, как появилась банда ОПГ «Ашановские»
21 февраля 09:16