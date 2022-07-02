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Posted 2 июля 2022, 05:11

Published 2 июля 2022, 05:11

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

Смертность превысила рождаемость на 30% в Новосибирской области - статистика ЗАГСа

Смертность превысила рождаемость на 30% в Новосибирской области - статистика ЗАГСа

2 июля 2022, 05:11
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Родились за первое полугодие 2022 года 13 306 малышей в Новосибирской области, а скончалось 20 448 человек. Статистику привел региональный ЗАГС.

Судя по показателям, смертность превысила рождаемость на 30%. Только за июнь в регионе появились на свет 2 319 детей, а актов о смерти составили 2 814.

Отмечено, что число умерших за месяц всё равно не превышает показатели прошлого года. Ещё в 2021 – на июнь фиксировали гибель 3 943 человека.

А вот рождаемость практически не меняется из года в год. Она растет, но не такими быстрыми темпами, как хотелось бы.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Смерть
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