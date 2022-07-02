Смертность превысила рождаемость на 30% в Новосибирской области - статистика ЗАГСа

Posted 2 июля 2022, 05:11
Published 2 июля 2022, 05:11
Modified 17 сентября 2022, 07:51
Updated 17 сентября 2022, 07:51
Судя по показателям, смертность превысила рождаемость на 30%. Только за июнь в регионе появились на свет 2 319 детей, а актов о смерти составили 2 814.
Отмечено, что число умерших за месяц всё равно не превышает показатели прошлого года. Ещё в 2021 – на июнь фиксировали гибель 3 943 человека.
А вот рождаемость практически не меняется из года в год. Она растет, но не такими быстрыми темпами, как хотелось бы.