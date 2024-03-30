atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:48

Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 09:53

Updated Сегодня, 09:53

Мясо существенно подорожало

В Новосибирске подорожала говядина и подешевели огурцы

30 марта 2024, 09:48
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Мясо существенно подорожало

В Новосибирской области выросли цены на говядину и твердые сыры

Новосибирскстат опубликовал еженедельную статистику. За неделю многие продовольственные товары прибавили в цене.

Существенно дорожают говядина и сардельки. За килограмм мясной вязанки к ужину придется отдать в среднем 464 рубля за килограмм, за мясо крупного рогатого скота — 543 рубля. Не лучше обстоят дела у тех, кто ведет здоровый образ жизни и постепенно переходит на вегетарианство. Килограмм твердых сыров обойдется в 774 рубля, помидоров — 291 рубль. Упаковка яиц выйдет в 126 рублей.

При этом подешевели колбаса и огурцы. Колбасные изделия упали в цене на 20 рублей — до 579 рублей. Килограмм зеленых корнеплодов обойдется в 190 рублей.

В ближайшее время существенно возрастут затраты на производство шоколада. Это связано с неурожаем какао. Поэтому новосибирцам плитка любимого лакомства может обойтись существенно дороже.

Эксперт объяснил, как повышение стоимости какао-бобов отразится на цене шоколада
Узнать подробнее
Читайте также:
Где в Новосибирске выпить кофе: рейтинг городских кофеен Культ еды и путешествия по-новому: как развивается гастротуризм в Новосибирске В Новосибирск зашла федеральная сеть винотек — что по ценам?
#Экономика#Новосибирск#Новосибирская область#Цены#Продукты#Статистика#Еда#Новосибирскстат#Александр Ляхов
Подпишитесь
Культ еды и путешествия по-новому: как развивается гастротуризм в Новосибирске
28 марта, 08:40
Отставки и назначения в ХК «Сибирь»: Чего ждать от изменений в руководстве клуба
Вчера, 14:45
Из новосибирских аптек пропал быстродействующий инсулин — в чем причина
Вчера, 09:50
Задержан бывший генеральный директор футбольного клуба «Новосибирск»
Вчера, 03:31
Коммунальный ад возле ТЦ «Аура»: из-за коммунальной аварии дороги затопило водой
Вчера, 01:44
Депривация отпуска вызывает синдром упущенных каникул у новосибирцев
Вчера, 06:18
"