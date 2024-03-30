В Новосибирске подорожала говядина и подешевели огурцы

Существенно дорожают говядина и сардельки. За килограмм мясной вязанки к ужину придется отдать в среднем 464 рубля за килограмм, за мясо крупного рогатого скота — 543 рубля. Не лучше обстоят дела у тех, кто ведет здоровый образ жизни и постепенно переходит на вегетарианство. Килограмм твердых сыров обойдется в 774 рубля, помидоров — 291 рубль. Упаковка яиц выйдет в 126 рублей.