В Новосибирске подорожала говядина и подешевели огурцы

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
Существенно дорожают говядина и сардельки. За килограмм мясной вязанки к ужину придется отдать в среднем 464 рубля за килограмм, за мясо крупного рогатого скота — 543 рубля. Не лучше обстоят дела у тех, кто ведет здоровый образ жизни и постепенно переходит на вегетарианство. Килограмм твердых сыров обойдется в 774 рубля, помидоров — 291 рубль. Упаковка яиц выйдет в 126 рублей.
При этом подешевели колбаса и огурцы. Колбасные изделия упали в цене на 20 рублей — до 579 рублей. Килограмм зеленых корнеплодов обойдется в 190 рублей.
В ближайшее время существенно возрастут затраты на производство шоколада. Это связано с неурожаем какао. Поэтому новосибирцам плитка любимого лакомства может обойтись существенно дороже.