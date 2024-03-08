Новосибирскстат описал образ усредненной жительницы региона

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Женщин в Новосибирской области больше чем мужчин — 54,2% от всего населения региона. И в сельской местности живет только каждая пятая представительница прекрасной половины человечества. Средний возраст жительницы области 42,6 года, а вот тех, что отметили 100-летний юбилей в регионе — 186 человек.
Около трети женщин в нашем регионе выходит замуж в возрасте 18-25 лет, еще 37% предпочитают вступить в брак в возрастном интервале от 25 до 34 лет.
При этом высокую приверженность к здоровому образу жизни демонстрируют лишь 4,7% дам. Что касается занятий спортом, 6,9% женского населения Новосибирской области посещает организованные тренировки, 15,9% предпочитают самостоятельные занятия, остальные к спорту относятся равнодушно.