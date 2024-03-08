Новосибирскстат описал образ усредненной жительницы региона

Женщин в Новосибирской области больше чем мужчин — 54,2% от всего населения региона. И в сельской местности живет только каждая пятая представительница прекрасной половины человечества. Средний возраст жительницы области 42,6 года, а вот тех, что отметили 100-летний юбилей в регионе — 186 человек.