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Published Сегодня, 07:14

Modified Сегодня, 07:19

Updated Сегодня, 07:19

Большинство новосибирских женщин игнорируют занятия спортом

Новосибирскстат описал образ усредненной жительницы региона

8 марта 2024, 07:14
Фото: Изображение Midjourney
Большинство новосибирских женщин игнорируют занятия спортом

Усредненный портрет жительницы Новосибирской области составили статистики

К 8 марта статистическое ведомство рассказало о привычках и образе жизни женщин в Новосибирской области

Женщин в Новосибирской области больше чем мужчин — 54,2% от всего населения региона. И в сельской местности живет только каждая пятая представительница прекрасной половины человечества. Средний возраст жительницы области 42,6 года, а вот тех, что отметили 100-летний юбилей в регионе — 186 человек.

Около трети женщин в нашем регионе выходит замуж в возрасте 18-25 лет, еще 37% предпочитают вступить в брак в возрастном интервале от 25 до 34 лет.

При этом высокую приверженность к здоровому образу жизни демонстрируют лишь 4,7% дам. Что касается занятий спортом, 6,9% женского населения Новосибирской области посещает организованные тренировки, 15,9% предпочитают самостоятельные занятия, остальные к спорту относятся равнодушно.

Самые яркие женщины в новосибирской политике: чем они запомнились
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Самые яркие женщины в новосибирской политике: чем они запомнились
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