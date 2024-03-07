Накануне 8 марта новосибирец признался в любви ради бутылки водки

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Published Сегодня, 05:52
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Один из подобных инцидентов произошел в среду 6 марта в 21:03 вечера в алкомаркете на 25 лет Октября. Из магазина поступил сигнал тревоги, поэтому туда прибыли бойцы ГБР. Девушки-продавщицы рассказали душещипательную историю о том, как им признавались в любви и делали комплименты. Ради продажи бутылки водки в долг.
«Услышав категоричный отказ, мужчина покинул магазин до прибытия ГБР, громко хлопнув напоследок дверьми», — сообщается в паблике агентства безопасности «ГВАРДИЯ» в социальной сети «Вконтакте».
Еще один новосибирец захотел нахаляву получить пива в заведении на Дзержинского. Вот только он не посчитал нужным рассыпаться в нежностях, а предстал террористом в камуфляжном костюме и маске. Однако продавец быстро раскусила его и выгнала взашей. Прибывшие позже бойцы ГБР никого не нашли.
Напомним, что певец из Новосибирска Митя Фомин закупает сотню тюльпанов на 8 марта.