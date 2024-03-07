Накануне 8 марта новосибирец признался в любви ради бутылки водки

Еще один новосибирец захотел нахаляву получить пива в заведении на Дзержинского. Вот только он не посчитал нужным рассыпаться в нежностях, а предстал террористом в камуфляжном костюме и маске. Однако продавец быстро раскусила его и выгнала взашей. Прибывшие позже бойцы ГБР никого не нашли.