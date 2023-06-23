Новый ЖК построят в Новосибирске на слиянии рек Иня и Обь — смотрим проект

Posted Сегодня, 03:54
Published Сегодня, 03:54
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Updated Сегодня, 03:56
В Новосибирске планируют построить новый жилой комплекс на месте, где впадают реки Иня и Обь, недалеко от Бердского шоссе. По данным Минстроя Новосибирской области, здесь будет создан коттеджный посёлок площадью 78 гектаров под названием «Заречный».
Объект будет состоять из полумиллиона квадратных метров жилья, а также новых детских садов и школ на 3000 мест. Все работы по проекту будут завершены до 2035 года.
Ответственным за реализацию этого проекта является «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области». Зону перспективной застройки уже отметили в Едином государственном реестре недвижимости. Кроме этого, новый район будет оснащен спортивными и торговыми объектами.