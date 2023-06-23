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Новый ЖК построят в Новосибирске на слиянии рек Иня и Обь — смотрим проект

23 июня 2023, 03:54
Фото: 1MI
Жилищный комплекс построят к 2035 году

В Новосибирске до 2035 года построят новый ЖК на слиянии рек Иня и Обь

Новый жилой комплекс «Заречный» построят на слиянии рек Иня и Обь в Новосибирске: здесь будут жить более полумиллиона человек, а также откроются новые детсады и школы.

В Новосибирске планируют построить новый жилой комплекс на месте, где впадают реки Иня и Обь, недалеко от Бердского шоссе. По данным Минстроя Новосибирской области, здесь будет создан коттеджный посёлок площадью 78 гектаров под названием «Заречный».

Объект будет состоять из полумиллиона квадратных метров жилья, а также новых детских садов и школ на 3000 мест. Все работы по проекту будут завершены до 2035 года.

Ответственным за реализацию этого проекта является «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области». Зону перспективной застройки уже отметили в Едином государственном реестре недвижимости. Кроме этого, новый район будет оснащен спортивными и торговыми объектами.

Проект ЖКПроект ЖК
Проект ЖК
Фото: minstroy.nso.ru
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#Эмилия Губарева#Минстрой#ЖК#Река Иня#Река Обь#Коттеджный посёлок#Строительство#Общество#Город#Новосибирск
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