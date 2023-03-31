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Published Сегодня, 08:24

Modified Сегодня, 08:40

Updated Сегодня, 08:40

Минстрой назвал срок начала строительства первого небоскреба в Новосибирске

31 марта 2023, 08:24
Фото: 1MI
У небоскреба будет 60 этажей

В Новосибирске минстрой назвал срок начала строительства первого небоскреба

Министр строительства Новосибирской области рассказал во время пресс-конференции в ТАСС, когда начнется строительство первого в столице Сибири небоскреба и чем сложен данный проект.

Как отметил министр Алексей Колмаков, в Новосибирске задумано построить первый небоскреб. Это серьезный объект как в инженерном смысле, так и в согласовательном. Площадка и территория для строительства жилого дома в 60 этажей уже есть, однако кто станет застройщиком такого проекта, чиновник называть пока отказался.

«Как только будет согласование с Росавиацией, так приступят к проектированию. Оно уже есть, в стадии готовности, но для того, чтобы запустить процесс экспертизы документации, нужно согласование. Стройка начнется в 2024 году, а может и в конце 2023 года. Проект беспрецедентный и очень сложный. Поскольку это другое все – и фундаменты и инженерная работа. Это будет жилой дом», — сказал Колмаков.

На сегодняшний день предполагается, что строительство небоскреба обойдется порядка 3,5 млрд рублей. Обычный дом-свечка, стоит около миллиарда. Напомним, ранее мы называли число высоток в Новосибирске - максимум городе есть дома до 27 этажей. Смотрите по районам. Также читайте о том, как в Новосибирске анонсировали массовое строительство жилья в Нижней Ельцовке. 

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#Эмилия Губарева#Небоскреб#Дом#Жилой дом#Общество#Город#Новосибирск
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