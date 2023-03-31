Минстрой назвал срок начала строительства первого небоскреба в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Как отметил министр Алексей Колмаков, в Новосибирске задумано построить первый небоскреб. Это серьезный объект как в инженерном смысле, так и в согласовательном. Площадка и территория для строительства жилого дома в 60 этажей уже есть, однако кто станет застройщиком такого проекта, чиновник называть пока отказался.
«Как только будет согласование с Росавиацией, так приступят к проектированию. Оно уже есть, в стадии готовности, но для того, чтобы запустить процесс экспертизы документации, нужно согласование. Стройка начнется в 2024 году, а может и в конце 2023 года. Проект беспрецедентный и очень сложный. Поскольку это другое все – и фундаменты и инженерная работа. Это будет жилой дом», — сказал Колмаков.
На сегодняшний день предполагается, что строительство небоскреба обойдется порядка 3,5 млрд рублей. Обычный дом-свечка, стоит около миллиарда. Напомним, ранее мы называли число высоток в Новосибирске - максимум городе есть дома до 27 этажей. Смотрите по районам. Также читайте о том, как в Новосибирске анонсировали массовое строительство жилья в Нижней Ельцовке.