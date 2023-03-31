Минстрой назвал срок начала строительства первого небоскреба в Новосибирске

Как отметил министр Алексей Колмаков, в Новосибирске задумано построить первый небоскреб. Это серьезный объект как в инженерном смысле, так и в согласовательном. Площадка и территория для строительства жилого дома в 60 этажей уже есть, однако кто станет застройщиком такого проекта, чиновник называть пока отказался.