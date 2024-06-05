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ЖК

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Июнь
Подростки открыли стрельбу по мужчине в Заельцовском районе Новосибирска
5 июня, 13:57
Пьяная девушка на Porsche Cayenne устроила ДТП во дворе новосибирского ЖК
1 июня, 07:03
Март
Смертельное селфи. Подросток погиб, выпав из 22-этажного ЖК в Ленинском районе
По словам очевидцев, на которых ссылается канал, это был несчастный случай. Подростки вышли фотографироваться на балкон 22-этажного ЖК «Парково».
19 марта, 04:12
В ЖК «Флотилия» продают квартиру за 26 млн рублей. Смотрим, что внутри
В квартире выполнен дизайнерский ремонт, дорогая мебель и бытовая техника. Есть гостиная и просторная зона кухни, спальня и детская комната, три балкона.
4 марта, 03:39
Топ-10 самых высоких зданий в Новосибирске
1 марта, 08:58
Август 2023
Общественники обвиняют ГК «Стрижи» в загрязнении озера вблизи жилых домов
Жители ЖК «Эволюция» в Новосибирске обвинили ГК «Стрижи» в сливе нечистот в искусственное озеро, расположенное между их домами и строящимся комплексом «Новелла». Atas.info узнал выяснил, кто виноват в загрязнении воды и из-за это произошло.
29 августа 2023, 11:35
Июль 2023
Новосибирцы в ярости создали петицию из-за нашествия цыган во дворе элитного ЖК
Петиция была создана в Новосибирске из-за множества цыган во дворе элитного жилого комплекса «Галактика»; ее автор просит полицию разобраться в ситуации.
24 июля 2023, 04:44
Июнь 2023
Новый ЖК построят в Новосибирске на слиянии рек Иня и Обь — смотрим проект
Новый жилой комплекс «Заречный» построят на слиянии рек Иня и Обь в Новосибирске: здесь будут жить более полумиллиона человек, а также откроются новые детсады и школы.
23 июня 2023, 03:54

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