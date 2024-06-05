Новый ЖК построят в Новосибирске на слиянии рек Иня и Обь — смотрим проект

Новый жилой комплекс «Заречный» построят на слиянии рек Иня и Обь в Новосибирске: здесь будут жить более полумиллиона человек, а также откроются новые детсады и школы.