Подростки открыли стрельбу по мужчине в Заельцовском районе Новосибирска

Камера запечатлела, как у единственного подъезда многоэтажного дома на улице Аэропорт, 55/1 (ЖК «Высота») стоят трое людей — двое подростков и мужчина. При этом один из подростков целится во взрослого человека, но делает выстрел в сторону, после чего снова наводит пистолет на мужчину.