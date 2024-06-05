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Published Сегодня, 13:57

Modified Сегодня, 13:59

Updated Сегодня, 13:59

Подростки открыли стрельбу по мужчине в Заельцовском районе Новосибирска

Подростки открыли стрельбу по мужчине в Заельцовском районе Новосибирска

5 июня 2024, 13:57
Фото: 1MI
Юный житель Новосибирска открыл стрельбу по мужчине на улице Аэропорт в Заельцовском районе, инцидент попал на видео камеры слежения.

Камера запечатлела, как у единственного подъезда многоэтажного дома на улице Аэропорт, 55/1 (ЖК «Высота») стоят трое людей — двое подростков и мужчина. При этом один из подростков целится во взрослого человека, но делает выстрел в сторону, после чего снова наводит пистолет на мужчину.

Спустя какое-то время парни скрываются. Как рассказали очевидцы, мужчина является сотрудником управляющей компании, а дом оборудован тревожной кнопкой. Ее нажатие и спугнуло хулиганов.

Видео: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

В полиции и Росгвардии обещали прокомментировать инцидент позднее.

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