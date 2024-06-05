Подростки открыли стрельбу по мужчине в Заельцовском районе Новосибирска

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Камера запечатлела, как у единственного подъезда многоэтажного дома на улице Аэропорт, 55/1 (ЖК «Высота») стоят трое людей — двое подростков и мужчина. При этом один из подростков целится во взрослого человека, но делает выстрел в сторону, после чего снова наводит пистолет на мужчину.
Спустя какое-то время парни скрываются. Как рассказали очевидцы, мужчина является сотрудником управляющей компании, а дом оборудован тревожной кнопкой. Ее нажатие и спугнуло хулиганов.
В полиции и Росгвардии обещали прокомментировать инцидент позднее.