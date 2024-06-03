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Published Сегодня, 09:46

Modified Сегодня, 09:48

Updated Сегодня, 09:48

Мумию мужчины нашли в теплотрассе на ОбьГЭС в Новосибирске

Мумию мужчины нашли в теплотрассе на ОбьГЭС в Новосибирске

3 июня 2024, 09:46
Фото: 1MI
Сколько пролежало там тело, пока неизвестно, но она успело стать мумией. О жуткой находке рассказал на аппаратном совещании начальник отдела ГО и ЧС Советского района Юрий Перязев.

В тепловой камере на улице Часовой на ОбьГЭС нашли труп мужчины, находку сделали при погружении в сооружение. Инцидент произошел на минувшей неделе. С просьбой достать труп обратились полицейские. Тело подняли наверх и передали правоохранителям. Сейчас выясняют личность погибшего.

Справка

Тепловая камеры представляет собой железобетонные сооружения, которые находятся в узловых точках теплотрассы. Камеры необходимы для технического обслуживания теплотрассы.

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#Алёна Рогонова#Происшествия#Полиция#Теплотрасса#Труп#ОбьГЭС
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