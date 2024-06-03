Мумию мужчины нашли в теплотрассе на ОбьГЭС в Новосибирске

В тепловой камере на улице Часовой на ОбьГЭС нашли труп мужчины, находку сделали при погружении в сооружение. Инцидент произошел на минувшей неделе. С просьбой достать труп обратились полицейские. Тело подняли наверх и передали правоохранителям. Сейчас выясняют личность погибшего.