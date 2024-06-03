Мумию мужчины нашли в теплотрассе на ОбьГЭС в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
В тепловой камере на улице Часовой на ОбьГЭС нашли труп мужчины, находку сделали при погружении в сооружение. Инцидент произошел на минувшей неделе. С просьбой достать труп обратились полицейские. Тело подняли наверх и передали правоохранителям. Сейчас выясняют личность погибшего.
Справка
Тепловая камеры представляет собой железобетонные сооружения, которые находятся в узловых точках теплотрассы. Камеры необходимы для технического обслуживания теплотрассы.