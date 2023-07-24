Новосибирцы в ярости создали петицию из-за нашествия цыган во дворе элитного ЖК

Женщина утверждает, что жилье в этом комплексе стоит дороже среднего на рынке недвижимости, но при этом во дворе дома всегда находятся цыгане. Она утверждает, что они занимают мусорные баки и устраивают пикники возле них, а также разбрасывают отходы.