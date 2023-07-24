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Новосибирцы в ярости создали петицию из-за нашествия цыган во дворе элитного ЖК

24 июля 2023, 04:44
Фото: Midjourney
Нашествие цыган в местном ЖК

Новосибирцы создали петицию из-за множества цыган во дворе элитного ЖК

Петиция была создана в Новосибирске из-за множества цыган во дворе элитного жилого комплекса «Галактика»; ее автор просит полицию разобраться в ситуации.

В Новосибирске в жилом комплексе «Галактика» появилось множество цыган, и жительница этого района Варвара Громова создала петицию, чтобы обратить внимание полиции на эту проблему, сообщает BFM-Новосибирск.

Женщина утверждает, что жилье в этом комплексе стоит дороже среднего на рынке недвижимости, но при этом во дворе дома всегда находятся цыгане. Она утверждает, что они занимают мусорные баки и устраивают пикники возле них, а также разбрасывают отходы.

Кроме того, Варвара отмечает, что не так давно произошла массовая драка между цыганами и местными жителями в одном СНТ, поэтому она просит полицию принять меры к решению проблемы в их жилом комплексе.

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#Общество#Новосибирск#Цыгане#ЖК#Эмилия Губарева
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