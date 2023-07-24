Новосибирцы в ярости создали петицию из-за нашествия цыган во дворе элитного ЖК

Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
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Updated Сегодня, 04:47
В Новосибирске в жилом комплексе «Галактика» появилось множество цыган, и жительница этого района Варвара Громова создала петицию, чтобы обратить внимание полиции на эту проблему, сообщает BFM-Новосибирск.
Женщина утверждает, что жилье в этом комплексе стоит дороже среднего на рынке недвижимости, но при этом во дворе дома всегда находятся цыгане. Она утверждает, что они занимают мусорные баки и устраивают пикники возле них, а также разбрасывают отходы.
Кроме того, Варвара отмечает, что не так давно произошла массовая драка между цыганами и местными жителями в одном СНТ, поэтому она просит полицию принять меры к решению проблемы в их жилом комплексе.