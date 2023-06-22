В Новосибирске продают три долгостроя ЖК «Рихард» за 430 млн рублей

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
Эти здания расположены по адресу улица Зорге, 279. Согласно данным Фонда, они готовы на 10%, 54% и 55%.
Общая площадь домов — 29 000 кв. метров, а количество этажей от 9 до 30. Цена на аукционе стартует с 430 млн рублей. Участвовать можно до 7 июля.
Известно, что здания возводило ООО «НСК Девелопмент», глава которого попал под следствие. В результате у компании не осталось денег для завершения строительства.