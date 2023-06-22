atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:32

Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:35

Updated Сегодня, 14:35

Изображение материала

В Новосибирске продают три долгостроя ЖК «Рихард» за 430 млн рублей

22 июня 2023, 14:32
Фото: 1MI
Три дома ЖК «Рихард» в Новосибирске выставили на продажу
Три недостроенных дома ЖК «Рихард» выставили на продажу в Новосибирске. Информация об этом опубликована на официальном сайте ППК «Фонд развития территорий».

Эти здания расположены по адресу улица Зорге, 279. Согласно данным Фонда, они готовы на 10%, 54% и 55%.

Общая площадь домов — 29 000 кв. метров, а количество этажей от 9 до 30. Цена на аукционе стартует с 430 млн рублей. Участвовать можно до 7 июля.

Известно, что здания возводило ООО «НСК Девелопмент», глава которого попал под следствие. В результате у компании не осталось денег для завершения строительства.

#Алина Шефер#Долгострой#Аукцион#Город#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
«Был печальный опыт»: в Новосибирске торт в День города будут раздавать за оградой
Вчера, 07:57
Пятеро мобилизованных из Барабинского района попали в плен на Украине
Сегодня, 07:11
В Новосибирске опасаются прорыва толпы на Октябрьский мост после ВК-Феста
Вчера, 08:51
«Осторожно, черепа!»: на острове Чингис Обское море размывает старинное кладбище
Вчера, 11:03
Дату авиашоу-2023 в Мочище назвало Правительство Новосибирской области
Сегодня, 04:41
Град в Ордынке оказался фейковым видео из Дагестана — новосибирцы купились
Сегодня, 05:19