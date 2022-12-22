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Разрешение на строительство ледовой арены продлили на полгода

Сегодня, 14:31
Фото: atas.info
Многофункциональная ледовая арена на Немировича-Данченко

В Новосибирске на 6 месяцев продлили разрешение на строительство ледовой арены

Сразу два разрешения на продолжение работ по строительству ледовой арены в Новосибирске были подписаны в мэрии Новосибирска

Документ о разрешении на строительство ледовой арены был опубликован сегодня на сайте Новосибирска и в нем говорится, что разрешение на строительство  Многофункциональной ледовой арены на Немировича-Данченко будет действовать до 30 июня 2023 года.

Кроме этого, администрация города также подготовила еще одно разрешение на строительство водоотвода к ЛДС, которое будет действовать чуть дольше — до 6 августа следующего года. 

Ранее сообщалось, что основные работы по строительству ЛДС в Новосибирске завершат в декабре 2022 года. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции 16 декабря губернатор Андрей Травников.

Парк "Арена" возле ЛДС откроется с опозданием в 2 дня в Новосибирске 27 декабря
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#Город#Бизнес#Новосибирск#Арена#Строительство#Разрешение
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