Разрешение на строительство ледовой арены продлили на полгода

Документ о разрешении на строительство ледовой арены был опубликован сегодня на сайте Новосибирска и в нем говорится, что разрешение на строительство Многофункциональной ледовой арены на Немировича-Данченко будет действовать до 30 июня 2023 года.

Кроме этого, администрация города также подготовила еще одно разрешение на строительство водоотвода к ЛДС, которое будет действовать чуть дольше — до 6 августа следующего года.

Ранее сообщалось, что основные работы по строительству ЛДС в Новосибирске завершат в декабре 2022 года. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции 16 декабря губернатор Андрей Травников.