Проехать в Парк "Арена" возле ЛДС можно уже сейчас, как сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть, дороги к парку введены в эксплуатацию с формулировкой "временное использование". В ближайшие дни будут запущены светофоры для безопасности пешеходов.
Доехать до парка можно будет на личном или общественном транспорте. Остановка общественного транспорта "Станция "Спортивная" будет открыта на дамбе Октябрьского моста, от этой остановки можно будет пешком дойти до парка.
С начала 2023 года до парка можно будет добраться от станции метро "Спортивная", которая после всех экспертиз будет открыта в новом году.