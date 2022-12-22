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Парк "Арена" возле ЛДС откроется с опозданием в 2 дня в Новосибирске 27 декабря

Сегодня, 09:28
Фото: Телеграм-канал Анны Терешковой
Основные локации в парке "Арена" у нового ЛДС уже работают

Парк "Арена" у ЛДС в Новосибирске официально заработает для посетителей 27 декабря

Открытие парка "Арена" на площадке у ЛДС произойдет 27 декабря 2022 года - сейчас в парке завершают работы по благоустройству. Проехать в парк можно будет на общественном транспорте - посетителей ждут цифровая елка, иллюминация, имитирующая северное сияние, и дорожки с подсветкой.

Проехать в Парк "Арена" возле ЛДС можно уже сейчас, как сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть, дороги к парку введены в эксплуатацию с формулировкой "временное использование". В ближайшие дни будут запущены светофоры для безопасности пешеходов.

Доехать до парка можно будет на личном или общественном транспорте. Остановка общественного транспорта "Станция "Спортивная" будет открыта на дамбе Октябрьского моста, от этой остановки можно будет пешком дойти до парка.

С начала 2023 года до парка можно будет добраться от станции метро "Спортивная", которая после всех экспертиз будет открыта в новом году.

#Общество#Транспорт#Новый год#Новосибирск#Новосибирская область#Новогодняя столица#Елка#Парк#ЛДС#Ольга Храмушкина
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