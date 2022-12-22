Новая станция метро на левом берегу будет готова к концу декабря, но не все так просто: откроется «Спортивная» только в следующем году, подробности раскрыли в мэрии Новосибирска.

По данным муниципалитета, готовность станции метро «Спортивная» будет 100% уже к 28 декабря. Однако ввести объект в эксплуатацию по плану должны только после повторной экспертизы проектной документации, сообщают «Новосибирские новости». Соответственно откроется метрополитен в следующем 2023 году. Напомним, что к строительству станции метро приступили в 2019 году. «Спортивная» располагается между «Речным вокзалом» и «Студенческой». Строительство метро 2022: повезло Нижнему Новгороду, в Новосибирске - как всегда Узнать подробнее Отметим, что одна построенная станция не решает транспортных проблем в Новосибирске. Метро активно строится только в Москве и Санкт-Петербурге. В Новосибирске последнюю станцию, которая являлась продолжением Дзержинской линии, ввели в строй в 2011-м году.