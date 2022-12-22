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Назван срок окончания строительства станции метро «Спортивная» в Новосибирске

Сегодня, 01:17
Фото: atas.info
Метро откроют в 2023 году
Новая станция метро на левом берегу будет готова к концу декабря, но не все так просто: откроется «Спортивная» только в следующем году, подробности раскрыли в мэрии Новосибирска.

По данным муниципалитета, готовность станции метро «Спортивная» будет 100% уже к 28 декабря. Однако ввести объект в эксплуатацию по плану должны только после повторной экспертизы проектной документации, сообщают «Новосибирские новости». Соответственно откроется метрополитен в следующем 2023 году.

Напомним, что к строительству станции метро приступили в 2019 году. «Спортивная» располагается между «Речным вокзалом» и «Студенческой».

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Отметим, что одна построенная станция не решает транспортных проблем в Новосибирске. Метро активно строится только в Москве и Санкт-Петербурге. В Новосибирске последнюю станцию, которая являлась продолжением Дзержинской линии, ввели в строй в 2011-м году. 

#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск
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