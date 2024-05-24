Что мешает массовому внедрению беспилотников в России

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Запускать беспилотники мешают запрет на полеты, а также отсутствие технологий, которые обеспечат безопасное движение дронов в воздушном пространстве.
Для развития отрасли нужно, как минимум, активнее:
С 2022 года в различных регионах России стали принимать массовые ограничения на использование беспилотных летательных аппаратов (коптеров). Решение было принято после массовых атак с помощью этих устройств за последние годы. Раньше они использовались для развлечения и помощи кинооператорам, а теперь стали серьезным средством ведения военных действий.
С 1 марта вступают в силу изменения в законодательстве, которые позволяют использовать квадрокоптеры в городах без предоставления плана полета. Однако, возникает вопрос: можно ли будет свободно поднимать любительский дрон в небо?
Согласно новым правилам, с 1 марта 2024 года будет разрешено запускать беспилотники весом до 30 кг над городами и поселками без предварительного плана полета и разрешения. Высота полета ограничена 150 метрами, а дрон должен быть в прямой видимости пилота и не находиться в запретных зонах.
Руководитель Центра беспилотных технологий Александр Тараканов относится к этим новшествам скептически. В беседе с Atas.info он отметил, что список установленных зон еще не опубликован и законодательство в области использования воздушного пространства вызывает путаницу. Зоны, в которых разрешено полетать согласно новым правилам, должны быть определены региональными властями и согласованы с Минтрансом. Пока это только заявления, но не конкретные действия.
Тем не менее, запрещенные для полетов зоны уже давно существуют. Установленные запреты включают завод НЗХК, научный центр «Вектор» и ракетную дивизию в районе Пашино. Однако, это не означает, что теперь можно свободно летать везде. В радиусе 25 км от аэропорта «Толмачево» существует контрольная зона, и большая часть Новосибирска подпадает под контрольную зону аэродрома «Ельцовка» Чкаловского авиазавода. Таким образом, большая часть города закрыта для полетов без разрешения.
Изменения в законодательстве не касаются запрета на полеты над местами проведения публичных мероприятий и официальных спортивных соревнований. Разрешение на полет все еще требуется от муниципалитета.
Несанкционированный запуск беспилотного летательного аппарата может повлечь административную ответственность, а штраф для пилотов-частников может составить до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 300 тысяч рублей.
Вместе с тем, в социальных сетях постоянно появляются видеоролики городских видов, снятые с помощью дронов. На различных интернет-порталах предлагаются услуги видеосъемки с использованием квадрокоптеров. При этом не все следуют требованиям закона и получают необходимые разрешения.
Вопреки активному применению беспилотников в различных сферах отечественной экономики, говорить о насыщении этого рынка в России пока несколько преждевременно.
Помимо регистрации беспилотника, для осуществления полетов необходимо получить разрешение на использование воздушного пространства. За полет без разрешения предусмотрены штрафы. Получение разрешения может занять до 10 дней. Упрощение процесса получения разрешений на полеты позволит ускорить развитие коммерческого сектора дронов в России.
К другим сложностям, связанным с развитием рынка дронов, относятся проблемы с недостатком специалистов в области машинного обучения. Чтобы устранить проблемы, мешающие развитию рынка дронов в России, необходимо упростить процесс регистрации и согласования полетов, снизить ставки налогообложения и разработать программы по подготовке специалистов в области машинного обучения и анализа больших данных.
Например, специалисты из НГТУ разработали универсальный беспилотный самолет типа «САРМА» в рамках программы Минобрнауки России «Приоритет 2030». Главное назначение беспилотника — авиационные работы в сельском хозяйстве, доставка грузов. Он может поднять грузы до 100 кг и пролететь на расстояние до 1200 км. НГТУ станет одной из ключевых площадок для развития беспилотной авиации в регионе. Вуз планирует создать Передовую инженерную школу, которая будет подготавливать высококвалифицированных специалистов для авиастроительной отрасли.