Что мешает массовому внедрению беспилотников в России

Тем не менее, запрещенные для полетов зоны уже давно существуют. Установленные запреты включают завод НЗХК, научный центр «Вектор» и ракетную дивизию в районе Пашино. Однако, это не означает, что теперь можно свободно летать везде. В радиусе 25 км от аэропорта «Толмачево» существует контрольная зона, и большая часть Новосибирска подпадает под контрольную зону аэродрома «Ельцовка» Чкаловского авиазавода. Таким образом, большая часть города закрыта для полетов без разрешения.