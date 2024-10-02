Воздушное пространство

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Рейс из Новосибирска в Дубай задержан из-за ракетного удара по Израилю
Из-за ракетных ударов введены ограничения на полеты над Израилем и Ираном. В связи с этим вылет части рейсов задерживается.
2 октября, 04:08
Беспилотник на площади Ленина в Новосибирске: что известно
Житель Новосибирска оштрафован на 30 тысяч рублей за запуск беспилотника в самом центре города, следует из сообщения пресс-службы транспортной прокуратуры.
21 июня, 04:15
Что мешает массовому внедрению беспилотников в России
Внедрению беспилотников в России препятствуют запреты на полеты во многих российских регионах: разбираемся подробнее.
24 мая, 12:04
2023
Беспилотник незаконно запускал бизнесмен из Новосибирска — он получил штраф
Предпринимателя в Новосибирске оштрафовали за выполнение авиационных работ с использованием беспилотника без учета и сертификата эксплуатанта. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-сибирской транспортной прокуратуры.
23 июня 2023, 02:58

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