В Новосибирске построят новый 30-этажный ЖК возле ЛДС

Новосибирцы сетовали, что новые высокоэтажные здания могут перекрыть солнечный свет к окнам их квартир. Также их беспокоила пыль, которая летела бы в их жилища от стройки. Ещё под их историческими домами проходит довольно старая канализационная сеть, и если новые дома подключат к ней, то у всех жильцов начнутся коммунальные проблемы.