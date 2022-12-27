В Новосибирске построят новый 30-этажный ЖК возле ЛДС

Это будет жилой комплекс на четыре корпуса возле нового ЛДС. Под них выделят территорию, площадью 93 000 кв.м.
Всего в ЖК разместят 1172 квартиры. В первом корпусе их будет порядка 336, ещё 15 помещений под офисы. Во втором – 175 квартир, в подъездах выделят зоны под кладовые и колясочные. Свыше 500 квартир поделят на два других дома, высотность которых будет 30 этажей.
На территории жилого комплекса обещают построить детский сад, а позже в планах возвести школу. Также для водителей оборудуют парковку.
Мэрия подписала разрешение на строительство. Оно уже начало действовать. Предположительно, комплекс появится 20 мая 2030 года.
Стоит отметить, многие новосибирцы давно протестуют против высотных застроек. Они не довольны тем, что мэрия часто дает разрешение на такие проекты, не выслушав мнение горожан. Так весной 2022 года мэрия Новосибирска одобрила проект строительства высоток на месте «Универсама». Об этих планах узнали жители соседних малоэтажных домов и начали активные протесты против застройки.
Новосибирцы сетовали, что новые высокоэтажные здания могут перекрыть солнечный свет к окнам их квартир. Также их беспокоила пыль, которая летела бы в их жилища от стройки. Ещё под их историческими домами проходит довольно старая канализационная сеть, и если новые дома подключат к ней, то у всех жильцов начнутся коммунальные проблемы.